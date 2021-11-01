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понедельник, 01 ноября 2021 11:45

Воздух в Киеве достиг опасных показателей

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В понедельник, 1 ноября, Киев занял седьмое место в рейтинге городов по уровню загрязнения воздуха. По состоянию на утро индекс загрязнения составил 149 при норме 50.

Это подтверждают данные мирового рейтинга чистоты воздуха Iqai.

Состояние воздуха характеризуется как "нездоровое для чувствительных групп".

При таком уровне загрязнения людям с заболеваниями дыхательной системы советуют надевать респираторы, в помещениях закрывать окна и включать очистители воздуха. А также отменить спортивные занятия на открытом воздухе.

Автор: скриншот
  Киев снова в десятке городов мира с самым грязным воздухом
Киев снова в десятке городов мира с самым грязным воздухом

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Одесса и Одесская область занимают третье место во всеукраинском рейтинге городов с наиболее загрязненным воздухом. Хуже только в Мариуполе и Каменском Днепропетровской области.

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