Водители необычным способом прибирались в "Борисполь" через пробку: видео ноу-хау

Водители по полю объезжали пробку на Бориспольской трассе. Фото: скриншот с видео

В Киеве некоторые водители нашли способ, как объехать пробку на Бориспольской трассе и не стоять в тянучке.

Соответствующее видео распространил "Киев Оперативный" в Facebook.

На кадрах видно, как несколько автомобилей на скорости едут по полю, параллельному дороге. Из-за этого поднимается пыль. Зато другие водители терпеливо стоят в пробке на трассе.

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Осложненный трафик на этом участке дороги связан с ремонтом трассы. В июне этого года Государственное агентство автомобильных дорог Украины начало реконструкцию 18 км дороги М-03 Киев - Харьков - Довжанский, которые соединяют Киев и международный аэропорт "Борисполь". Завершение ремонтных работ планируется до 20 августа. Дорожники предупреждали, что в связи с ремонтными работами дорога в аэропорт может занять больше времени, чем обычно.