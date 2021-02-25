Водитель под амфетамином погорел на нарушении ПДД

Патрульные на 88-м км автодороги Киев - Харьков - Довжанский обнаружили водителя грузовика MAN под наркотиками. Остановили транспорт за нарушение ПДД 24 февраля около 12:00.

Об этом сообщила патрульная полиция Киевской области.

Автор: Патрульная полиция Киевской области Водитель "под кайфом" оказался 34-летний житель Киевщины

"За рулем был 34-летний житель Киевской области. Во время проверки документов полицейские заметили в водителя явные признаки наркотического опьянения. По результатам обследования врача, нарушитель находился в состоянии наркотического опьянения вследствие употребления амфетамина", - говорится в сообщении.

Патрульные составили на водителя административные материалы. Нарушителя отстранили от управления. Грузовик передали другому водителю.

Автор: Патрульная полиция Киевской области Грузовик остановили из-за нарушения ПДД

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