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четверг, 25 февраля 2021 10:26

Водитель под амфетамином погорел на нарушении ПДД

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Патрульные на 88-м км автодороги Киев - Харьков - Довжанский обнаружили водителя грузовика MAN под наркотиками. Остановили транспорт за нарушение ПДД 24 февраля около 12:00.

Об этом сообщила патрульная полиция Киевской области.

Автор: Патрульная полиция Киевской области
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Водитель "под кайфом" оказался 34-летний житель Киевщины

"За рулем был 34-летний житель Киевской области. Во время проверки документов полицейские заметили в водителя явные признаки наркотического опьянения. По результатам обследования врача, нарушитель находился в состоянии наркотического опьянения вследствие употребления амфетамина", - говорится в сообщении.

Патрульные составили на водителя административные материалы. Нарушителя отстранили от управления. Грузовик передали другому водителю.

Автор: Патрульная полиция Киевской области
  Грузовик остановили из-за нарушения ПДД
Грузовик остановили из-за нарушения ПДД

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В Дарницком районе Киева на парковке мужчина "под кайфом" совершил ДТП - въехал в автомобиль Муниципальной охраны. Вел себя странно: снимал носки и надевал их снова.

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Дата
25
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