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понедельник, 14 февраля 2022 12:44

"Водитель - не раб": таксисты объявили всеукраинскую забастовку и не вышли на работу
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Сегодня началась всеукраинская забастовка таксистов, сотрудничающих со службами Bolt, Uklon, Uber, OnTaxi, Uber, 838. Водители требуют повысить тарифы на 20-30%.

Масштабных митингов в украинских городах нет, однако в некоторых начались автопробеги таксистов. В Киеве водители останавливаются у офисов служб такси, где объявляют свои требования и едут дальше. Подобным образом акция проходит и во Львове.

"Мы требуем, чтобы компании-агрегаторы (службы такси. – Gazeta.ua) снизили свои комиссии. Сейчас они забирают четверть заработка водителя. Также хотим, чтобы подняли тарифы на 20-30 процентов. Сейчас базовый тариф за километр – 6 гривен. А дело в том, что топливо очень дорогое. Запчасти подорожали", – рассказал во время автопробега в Киеве Валентин Голубев, глава столичного профсоюза таксистов.

В Киеве таксисты производят автопробег. Требуют, чтобы службы такси подняли тарифы на проезд
Фото: Тарас ПОДОЛЯН
В Киеве таксисты производят автопробег. Требуют, чтобы службы такси подняли тарифы на проезд
В Киеве таксисты производят автопробег. Требуют, чтобы службы такси подняли тарифы на проезд
В Киеве таксисты производят автопробег. Требуют, чтобы службы такси подняли тарифы на проезд
В Киеве таксисты производят автопробег. Требуют, чтобы службы такси подняли тарифы на проезд

Киевские таксисты отмечают, что всего по Украине сегодня на работу не выехали около 5 тыс. водителей.

Однако часть служб в городах продолжают работать в обычном режиме.

"Если вызываете машину, то подъедете через 7-10 минут. Нет забастовки. Работаем в обычном режиме. Тарифы не поднимали", – рассказала диспетчер полтавской службы "7-40" Ольга.

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Таксисты готовы продолжать бастовать, если службы такси будут отказываться идти им на уступки.

Государственный бюджет с 15 июня 2021 года по 8 февраля 2022-го получил 3 млрд грн за растаможку 88 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией по льготным условиям. Об этом сообщила Государственная таможенная служба.

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