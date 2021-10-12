Визитку Киева признали одной из лучших локаций мира

Район Золотых ворот в Киеве попал в 20 лучших районов мира.
Он занял 16-е место в рейтинге 49 самых крутых районов мира, пишет Time Out.
Район Золотых ворот называют идеальным местом для знакомства с прогрессивным Киевом.
"Там, где когда-то был знаменитый вход в средневековый Киев, теперь вы найдете увлекательный район, излучающий энергию и творчество. Улицы Рейтарская, Ярославов Вал, Стрелецкая и Олеся Гончара в самом центре старого Киева меняются с космической скоростью", - говорится в описании локации.
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В рейтинге представлены локации, которые рекомендуется посетить. Рейтинг сформирован по отзывам 27 тыс. человек.
"Территория вокруг Золотых ворот наполнена барами, уютными кафе, дизайнерскими бутиками и заведениями, которые вызывают ностальгию. Чувство общности с акцентом на сохранение наследия города и оригинальные зеленые зоны, такие как Сквер киевских интеллигентов - все это делает локацию идеальным местом для знакомства с прогрессивной частью Киева", - добавили в описании.
Столичные Золотые ворота обошли в рейтинге локации Noord в Амстердаме, Villeray в Монреале и Surry Hills в Сиднее.
Аэропорт "Борисполь" в 2021 году вошел в 15 лучших аэропортов Европы, опередив аэропорты Рима, Лиссабона, Афин, Мюнхена, Барселоны, Брюсселя, Вены, Цюриха, Милана и Варшавы.
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