Вечное напоминание о Герое: в Киеве открыли мемориальную доску павшему защитнику

Сегодня, 9 сентября, в столице открыли мемориальную доску защитнику Украины Вячеславу Куцмаю, погибшему в бою с врагами 21 мая 2018 года. Таким образом в Киеве увековечили память о Герое российско-украинской войны, который боролся за суверенитет родины.

Мемориал разместили на фасаде школы №46 на ул. Василенко, 10, которую закончил боец, сообщил "Big Kyiv".

На церемонии открытия друзья и родственники вспоминали Героя как человека, ценящего жизнь и никогда не оставшегося в стороне. Он всегда был там, где считал свое присутствие и поддержку важной.

Фото: bigkyiv.com.ua

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29 августа в рамках празднования национального Дня памяти защитников Украины, мэр Киева Виталий Кличко принял участие в церемонии заложения капсулы. На месте заложения вскоре будет сооружен Мемориал памяти киевлянам, погибших за целостность и независимость Украины.