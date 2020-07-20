Мемориал Павла Шеремета имеет вид смятого листа бумаги

Фото: pravda.com.ua

Памятный знак Павлу Шеремету открыли в Киеве в 4-ю годовщину гибели журналиста.

Почтить память Павла пришли его друзья и представители ряда СМИ, сообщает "Украинская правда".

Мемориал установили на ул. Ивана Франко: неподалеку от дома, где жил Шеремет, и на месте, где он погиб.

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Создал памятник украинский скульптор Назар Билык. Памятник выполнен в лаконичном стиле - белый лист бумаги с именем и фамилией убитого журналиста, а внизу сообщение: "На этом месте 20 июля 2016 года погиб журналист".

20 июля 2016 года около 7:45 в центре Киева на пересечении ул. Франко и Хмельницкого взорвался красный автомобиль Subaru, в салоне которого находился мужчина. Когда его вытащили из машины, он был еще жив, однако травмы оказались несовместимы с жизнью. Мужчина умер в "скорой". Уже через считанные минуты после взрыва СМИ сообщили: погиб известный украинский, белорусский и российский журналист Павел Шеремет, который в течение последних 5 лет проживал в Киеве.