Вдвое больше новых случаев Covid-19: Кличко сообщил неутешительную статистку

По состоянию на 11 августа, количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось на 123 инфицированных. На сегодня в столице уже 9687 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.



Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.



"В больницы столицы госпитализировали 17 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 33 больных COVID-19. Всего за период пандемии болезнь преодолели 3247 жителей Киева", - отметил глава столицы.





Автор: Виталий Кличко Кличко рассказал о ситуации с Covid-19 в Киеве

Заболели:

- 54 женщины в возрасте от 19 до 78 лет

- 57 мужчин в возрасте от 20 до 79 лет

- 8 девочек от 1 до 17 лет и 4 мальчика от 4 до 16 лет.

Инфицировались также 4 медиков.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 39, в Деснянском - 17, в Днепровском районе - 15 случаев.

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За последние сутки в Украине обнаружили 1158 новых больных коронавирусом. Всего на утро 11 августа в стране 83 115 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Болезнь унесла жизни 1951 человека. За последние сутки зафиксировали 29 летальных случаев.