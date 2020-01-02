В январе музеи Киева приглашают на дни открытых дверей - расписание

 
Ексклюзивы
1/5
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 693
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 1971
Десантники показали свой ботанический сад
Десантники показали свой ботанический сад
Просмотров: 1953
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Просмотров: 513
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 2961
Состоялся электоральный Майдан
Состоялся электоральный Майдан
1 Просмотров: 1008
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
Просмотров: 1548
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Просмотров: 1080
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 756
Зеленский оказался упрямым - политолог
Зеленский оказался упрямым - политолог
2 Просмотров: 4014
Фото
Все фото
5
9
12
3
3
В Киеве 28-летняя женщина выпала с 13-го этажа
В Киеве 28-летняя женщина выпала с 13-го этажа
В месяц на базарах можно выторговать до 20 000 гривен — киевляне рассказали об особенностях бизнеса на собственных крафтовых сырах
В месяц на базарах можно выторговать до 20 000 гривен — киевляне рассказали об особенностях бизнеса на собственных крафтовых сырах
Кличко в костюме Деда Мороза открыл движение по Шулявскому мосту: как это было
Кличко в костюме Деда Мороза открыл движение по Шулявскому мосту: как это было
Шулявский мост испытали на прочность
Шулявский мост испытали на прочность
На улицах Киева образовались значительные пробки - карта
На улицах Киева образовались значительные пробки - карта
Видео
Все видео
В Киеве возле обменника женщине выстрелили в голову
В Киеве возле обменника женщине выстрелили в голову
"Белыми нитками" - на Майдане собралась сторонники задержанных по делу Шеремета
"Белыми нитками" - на Майдане собралась сторонники задержанных по делу Шеремета
Шулявский мост начали асфальтировать
Шулявский мост начали асфальтировать
"Вы вообще кто, гражданин?" - пьяная водитель Bentley нахамила патрульным
"Вы вообще кто, гражданин?" - пьяная водитель Bentley нахамила патрульным
Показали клип британского рэпера, снятый в Киеве
Показали клип британского рэпера, снятый в Киеве
Интервью
1/5
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 693
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 2961
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 756
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
2 Просмотров: 1341
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
1 Просмотров: 1269
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 января 2020
Просмотров: 153
Зелені шмарклі
Не пам'ятаю, де він узявся в моєму житті. У п'ятому класі ми вже вчилися в іншому приміщенні — не там, де молодша школа. На перерві до мене ...
четверг, 02 января 2020 18:35

В январе музеи Киева приглашают на дни открытых дверей - расписание

  Комментировать
В январе музеи Киева приглашают на дни открытых дверей - расписание
В январе киевские музеи устраивают бесплатное посещение. Фото: bigkiev.com.ua

Музеи Киева по традиции каждый месяц устраивают день открытых дверей и приглашают киевлян и гостей столицы бесплатно ознакомиться с экспозицией.

В январе бесплатно посетить столичные музеи можно в определенные дни, сообщает "Большой Киев".

6 января - Национальный историко-архитектурный музей "Киевская крепость", ул. Госпитальная, 24а.

8 января с 10:00 до 13.00 откроет бесплатное посещение Национальный научно-природоведческий музей, ул. Богдана Хмельницкого, 15. В этот день 14.00 можно посетить Национальный музей "Киевская картинная галерея", ул. Терещенковская, 9, а также Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко, ул. Терещенковская, 15/17.

9 и 16 января дни открытых дверей в Музее выдающихся деятелей украинской культуры Л. Украинки, М. Лысенко, П. Саксаганского, М. Старицкого по адресу улица Саксаганского, 97.

14 января - Музей-мастерская И. Кавалеридзе, Андреевский спуск, 21.

26 января буде свободный доступ в Литературно-мемориальный музей-квартира П. Тычины, ул. Терещенковская, 5, Литературно-мемориальный музей Максима Рыльского, ул. М. Рыльского, 7, Литературно-мемориальный дом-музей М. Заньковецкой, ул. Б. Васильковская, 121 и Национальный художественный музей Украины, ул. Грушевского, 6.

27 января откроют свои двери бесплатно Национальный музей истории Украины, ул. Владимирская, 2, Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины, ул. Лаврская, 9, к. 26, Музей гетьманства, ул. Спасская, 16-б. Для школьников и студентов будет свободным посещение Национального музея украинского декоративного искусства, ул. Лаврская, 9.

28 января Музей становления украинской нации, ул. Лаврская, 27 смогут бесплатно посетить пенсионеры, многодетные семьи и люди с инвалидностью I-II группы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что посетить на праздники в Киеве – расписание бесплатных развлечений

29 января бесплатный вход в Национальный музей литературы Украины, ул. Б. Хмельницкого, 11, Литературно-мемориальный дом-музей Т. Г. Шевченко, ул. Т. Шевченко, 8а, для пенсионеров - и в Национальный заповедник "София Киевская", ул. Владимирская, 24.

30 января день открытых дверей в Мемориальном доме-музей Т. Г. Швченко, ул. Вышгородская, 5, Национальном музее Тараса Шевченко, бул. Т. Шевченко, 12 и в Историко-мемориальном музее Михаила Грушевского, ул. Паньковская, 9.

31 января можно бесплатно посетить Музей украинской диаспоры, ул. Московская, 40-б и Музей партизанской славы, ул. Славгородская (парк Партизанской славы).

На постоянной основе работают бесплатно Музей вторсырья, ул. Сагайдака, 112 и Музей канализации, Харьковское шоссе, 50а.

Предварительно необходимо уточнять условия посещения, поскольку некоторые музеи предоставляют бесплатный вход только определенным категориям граждан (ученики, студенты, пенсионеры и т. д.) или по отдельному графику.

Размышляя о том, где недорого поесть в Киеве, многие ограничиваются сетевыми заведениями быстрого питания, забывая о том, что масса столичных ресторанов предлагают солидные скидки на еду, напитки и кальяны, заказанные с помощью сервиса Покупон.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В январе музеи Киева приглашают на дни открытых дверей - расписание». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
января

На войне впервые применили изобретение украинца

Журналиста приговорили к высшей мере наказания

День открытия моста сделали выходным

Самое читаемое
Фото в бикини среди снега - модели перезапустили флешмоб
Фото в бикини среди снега - модели перезапустили флешмоб
9
 Просмотров: 26577
&quot;Новогодняя&quot; стрельба в Киеве: 5 раненых
"Новогодняя" стрельба в Киеве: 5 раненых Просмотров: 15822
С сегодняшнего дня владельцам солнечных панелей будут платить меньше
С сегодняшнего дня владельцам солнечных панелей будут платить меньше 1 Просмотров: 15174
Тесная ванна: показали 20 способов оригинально скрыть унитаз
Тесная ванна: показали 20 способов оригинально скрыть унитаз
22
 Просмотров: 13014
У Вакарчука назвали первую зраду в новом году
У Вакарчука назвали первую зраду в новом году 1 Просмотров: 10161
Новости Киева
В столице произошла перестрелка между двумя компаниями
В столице произошла перестрелка между двумя компаниями
Микроавтобус обнял дерево: есть погибшие
Микроавтобус обнял дерево: есть погибшие Просмотров: 432
В Киеве новогодние елки принимают на переработку – адреса, телефоны
В Киеве новогодние елки принимают на переработку – адреса, телефоны Просмотров: 99
"Самая теплая за 139 лет" – метеорологи о годовой погоде в Киеве
"Самая теплая за 139 лет" – метеорологи о годовой погоде в Киеве Просмотров: 144
Что посетить на праздники в Киеве – расписание бесплатных развлечений
Что посетить на праздники в Киеве – расписание бесплатных развлечений Просмотров: 189
Больше всего комментируют
11
Степану Бандере 111: 5 интересных фактов о жизни главы провода ОУН
5
КВН никогда не обыграет КГБ: Соколова раскритиковала новогоднюю речь Зеленского
3
Освободить беркутовцев значит разрушить доказательства России к преступлениям - Порошенко
3
Томос, закон о языке и победы в международных судах - Порошенко назвал главные достижения 2019-го
2
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
Голосов: 5789
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua