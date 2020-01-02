В январе музеи Киева приглашают на дни открытых дверей - расписание

В январе киевские музеи устраивают бесплатное посещение. Фото: bigkiev.com.ua

Музеи Киева по традиции каждый месяц устраивают день открытых дверей и приглашают киевлян и гостей столицы бесплатно ознакомиться с экспозицией.

В январе бесплатно посетить столичные музеи можно в определенные дни, сообщает "Большой Киев".

6 января - Национальный историко-архитектурный музей "Киевская крепость", ул. Госпитальная, 24а.

8 января с 10:00 до 13.00 откроет бесплатное посещение Национальный научно-природоведческий музей, ул. Богдана Хмельницкого, 15. В этот день 14.00 можно посетить Национальный музей "Киевская картинная галерея", ул. Терещенковская, 9, а также Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко, ул. Терещенковская, 15/17.

9 и 16 января дни открытых дверей в Музее выдающихся деятелей украинской культуры Л. Украинки, М. Лысенко, П. Саксаганского, М. Старицкого по адресу улица Саксаганского, 97.

14 января - Музей-мастерская И. Кавалеридзе, Андреевский спуск, 21.

26 января буде свободный доступ в Литературно-мемориальный музей-квартира П. Тычины, ул. Терещенковская, 5, Литературно-мемориальный музей Максима Рыльского, ул. М. Рыльского, 7, Литературно-мемориальный дом-музей М. Заньковецкой, ул. Б. Васильковская, 121 и Национальный художественный музей Украины, ул. Грушевского, 6.

27 января откроют свои двери бесплатно Национальный музей истории Украины, ул. Владимирская, 2, Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины, ул. Лаврская, 9, к. 26, Музей гетьманства, ул. Спасская, 16-б. Для школьников и студентов будет свободным посещение Национального музея украинского декоративного искусства, ул. Лаврская, 9.

28 января Музей становления украинской нации, ул. Лаврская, 27 смогут бесплатно посетить пенсионеры, многодетные семьи и люди с инвалидностью I-II группы.

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29 января бесплатный вход в Национальный музей литературы Украины, ул. Б. Хмельницкого, 11, Литературно-мемориальный дом-музей Т. Г. Шевченко, ул. Т. Шевченко, 8а, для пенсионеров - и в Национальный заповедник "София Киевская", ул. Владимирская, 24.

30 января день открытых дверей в Мемориальном доме-музей Т. Г. Швченко, ул. Вышгородская, 5, Национальном музее Тараса Шевченко, бул. Т. Шевченко, 12 и в Историко-мемориальном музее Михаила Грушевского, ул. Паньковская, 9.

31 января можно бесплатно посетить Музей украинской диаспоры, ул. Московская, 40-б и Музей партизанской славы, ул. Славгородская (парк Партизанской славы).

На постоянной основе работают бесплатно Музей вторсырья, ул. Сагайдака, 112 и Музей канализации, Харьковское шоссе, 50а.

Предварительно необходимо уточнять условия посещения, поскольку некоторые музеи предоставляют бесплатный вход только определенным категориям граждан (ученики, студенты, пенсионеры и т. д.) или по отдельному графику.

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