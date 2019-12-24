Топ-5 недорогих заведений Киева по версии Покупон

Не фастфудом единым

Размышляя о том, где недорого поесть в Киеве, многие ограничиваются сетевыми заведениями быстрого питания, забывая о том, что масса столичных ресторанов предлагают солидные скидки на еду, напитки и кальяны, заказанные с помощью сервиса Покупон. С сертификатами сервиса каждый может получить высококлассное обслуживание и изысканные угощения за полцены, причем не только для себя и своей половинки, но и для целой компании. Далее представим 5 ресторанов с самыми выгодными предложениями в Киеве.

Представители сервиса рассказали о лучших предложениях в столице

Goose Gastro Pub

Уютный паб на Межигорской предлагает большой выбор отечественного и импортного пива, аппетитные закуски, стейки, кальяны и крафтовые настойки. С сертификатом от Покупон каждый может получить дегустационный сет из 6 сортов пива за 79 грн, такой же сет настоек за 238 грн, а также 8 бокалов пива и большую пивную доску за 955 грн.

Calvados

Ресторан европейской кухни на Воздвиженской приглашает насладиться изысканными блюдами и интересной коктейльной картой со скидкой 50% на все меню. Заказать скидку на Покупоне можно всего за 25 грн.

Pizza House

Сеть пиццерий по всему Киеву радует своих гостей вкусной пиццей и роллами, свежим пивом, ароматным кофе и десертами. Pizza House подходит для ужина вдвоем, семейного ланча или встречи с друзьями. Сэкономить на застолье помогут сертификаты со скидкой 50% на пиццу или роллы из меню.

Rakhat Lukum

Ресторан для ценителей свежих продуктов и восточного колорита. Позволить себе роскошное застолье легко со скидкой 40% на все меню кухни и бара. Приобрести ее на Покупоне сейчас можно за 25 грн.

Al-dente

Семейный ресторанчик в самом сердце столицы, традиционная итальянская кухня и лучшие вина. Спагеттерия Al-dente подойдет как для романтической встречи, так и для семейного обеда в выходной день. В списке выгодных предложений для пользователей Покупон — ужин с безлимитным вином и скидка 40% на все меню кухни и бара.