В Украине стали меньше ходить в рестораны

Упало количество посетителей в ресторанах. Фото: pexels.com

Киевляне на 20-50% реже стали ходить в кафе и рестораны даже после отмены ограничений.

"Со второй половины июля количество посетителей сократилось. Украинцы отправились на отдых, а туристы в столицу не приехали", - сообщила гендиректор компании "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова, сообщает НВ.

По ее оценкам посещаемость в киевских ресторанах в среднем на 30% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Посетители ведут себя экономнее. Средний чек в среднем на 10% ниже по сравнению с августом 2019 года.

Совладелец сети ресторанов Дмитрий Погребицкий говорит, что люди не ходят в заведения из-за страха перед коронавирусом. Ежедневно украинцы узнают об ухудшении эпидемиологической ситуации в стране. Туристов в Киеве сейчас практически нет.

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Погребицкий отмечает, что также снизился уровень жизни. Украинцы не готовы тратить деньги. В июне индекс потребительских настроений упал на 11,2 пункт - до 65,1 по сравнению с маем. Больше всего снизился индекс ожидаемых изменений личного материального положения и индексы ожидаемого развития экономики.

В прошлом году самой дорогой страной для жизни в ЕС оказалась Дания. Местные тратят на 41% больше, чем в среднем жители Евросоюза. В Украине по сравнению с европейскими странами дешево стоит мясо, алкоголь и сигареты.