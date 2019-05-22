В столице после липосакции умерла женщина

Хирургу объявили о подозрении. Фото: УНИАН

В столичной частной клинике после липосакции умерла 42-летняя женщина.

Хирурга частной клиники косметической хирургии обвиняют в халатности, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Операция была проведена в клинике косметической хирургии в Печерском районе города Киева еще в феврале 2017 года. Проводили длительные судебно-медицинские экспертизы.

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"Получив заключение комиссионной экспертизы, которая подтвердила результаты первичного исследования установлено, что между оперативным вмешательством, проведенным врачом-хирургом в частной клинике и наступлением смерти 42-летней пациентки есть причинно-следственная связь и имеется дефект в оказании медицинской помощи в послеоперационном периоде" , - говорится в сообщении.

Хирургу объявлено подозрение.

В Одессе умерла 21-летняя Ирина Маглеванна, которая делала пластическую операцию на лице в частной клинике "Моцарт".