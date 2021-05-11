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вторник, 11 мая 2021 13:29

В столице хотят снести 120-летнюю усадьбу для строительства многоэтажки
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В Киеве на ул. Обсерваторной, 6 готовят к сносу историческую усадьбу XIX в. На ее месте хотят построить 12-этажный жилой комплекс.

Об этом в Facebook сообщила общественная организация "Карта Реновации".

Фото: "Карта Реновации"
Визуализация проекта ЖК на Обсерваторний

"120-летний особняк Барбана отделано зеленой тканью, а во дворе полным ходом идут земляные работы, работает тяжелая техника", - написали активисты.

С 2020-го владельцем этого дома стало ООО "Информационная группа Агентство столичных сообщений". Сам же участок под застройку и эксплуатацию компания получила еще в 2010 году. Сейчас у застройщика есть градостроительные условия и ограничения на строительство нового здания до 26,5 м высотой, разрешение от ГАСК и право аренды земли.

Проект будущего ЖК подготовило архитектурное бюро Kramall Studio. В новостройке запланировали 119 квартир и 35 мест в подземном паркинге.

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Киевляне выступают против застройки. Они считают, что строительство массивного здания может разрушить старые дома, пишет "Хмарочос".

По словам активистов, дом Барбана - "редкий образец одноэтажного жилья среднего класса с кирпичным декором. Дома такой этажности и типологии следует бы занести "красную книгу", настолько мало их осталось".

Ранее мы рассказывали о 120-летнем доме Уткина на ул. Петлюры, 29 в Киеве. Его начали сносить 10 апреля. По оценке специалистов, он находился в аварийном состоянии. Вместо бывшего доходного дома собираются построить 26-этажный ЖК "Апарт-отель Times".

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