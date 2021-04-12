В сети показали переполненные вагоны столичного метро

В Киеве на станции метро Оболонь и в вагонах сфотографировали масштабное скопление пассажиров, несмотря на ограниченную работу метрополитена.

Об этом информирует Facebook-сообщество "Жизнь Оболонского района и Минского массива".

Фото: Жизнь Оболонского района и Минского Массива

"Какого черта выдавать столько же спецпропусков, сколько населения в Киеве? Реалии таковы, что почти каждый владелец бизнеса "порешал" спецпропуски для своего персонала. Кому нужна эта имитация, нам неизвестно", - говорится в описании фото.

Мнения комментаторов под сообщением разделились. Одни утверждают, что пропусков выдали действительно много, другие напомнили опыт прошлогоднего локдауна, когда пропусков не хватало.

Многих скопления в метро не удивили. Мол, в супермаркетах больше людей. Некоторые предположили, что скопление образовалось из-за того, что подземка увеличила интервалы движения поездов.

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С 5 апреля в общественный транспорт столицы - наземный и метро - и в маршрутки допускают по спецпропускам. 500 тыс. напечатанных пропусков выдали только сотрудникам критических инфраструктур. Пропуск действует при наличии служебного удостоверения. Во время строгого карантина в прошлом году напечатали 400 тыс. пропусков. Из-за низкого пассажиропотока пришлось также уменьшили интервал движения поездов метро. По словам коммунальщиков, пассажиры не почувствуют изменений, но предприятию удастся сэкономить.