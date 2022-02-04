В Припяти идут масштабные бои с врагом - под Киевом стартовали военные учения: фото, видео

В Припяти на Киевщине стартовали масштабные военные учения. Задействованы бойцы Нацгвардии, полицейские, чрезвычайники.

Город находится на линии столкновения с противником. Подразделения Вооруженных сил вместе с Нацгвардией выполняют боевые задачи, чтобы защитить Припять, по легенде учений. А полицейские со спасателями должны обеспечить эвакуацию населения, сообщает корреспондентка Gazeta.ua.

Фото: Лилия МЫЦКО

Всего военные отработают восемь тактических эпизодов – будут проводить воздушную разведку, вести уличные бои, уничтожать бронированную технику условного противника, штурмовать здания и т.д.

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На учениях присутствуют дипломаты и пресс-атташе военных ведомств из разных стран. Ожидается приезд министра обороны Алексея Резникова.

28 января украинские военные впервые провели обучающие стрельбы из противотанковых ракетных комплексов NLAW. Их Украине передала Великобритания. Бойцы стреляли из ПТРК на дистанциях от 300 до 600 метров. Мишенями были постройка, танк, бронетранспортер. Все цели были поражены. От таких противотанковых комплексов танк не защитит ни одну броню, делившуюся военными впечатлениями от стрельбищ после их завершения.