В понедельник стартует продажа и обмен билетов на Atlas Weekend 2021

С 17 мая можно купить и обменять билеты на Atlas Weekend 2021. Фото: facebook.com/atlasweekend

В понедельник, 17 мая стартует продажа и обмен билетов на Atlas Weekend Friends Edition. В связи с карантином, количество билетов ограничат.

Об этом сообщили организаторы фестиваля в Facebook.

Приобретенные ранее билеты остаются действительными на Atlas Weekend 2022. Также их можно обменять на билеты для нынешнего Atlas Weekend Friends Edition.

На днях организаторы объявили первых участников нынешнего Atlas Weekend, который пройдет с 5 по 11 июля.

В этом году запланированы формат и лайнап с западными артистами снова перенесли на следующий год из-за пандемии. Фестиваль пройдет в формате Friends Edition, то есть большую часть лайнапом составлять украинские артисты и исполнители из ближнего зарубежья.

"Это дает нам уверенность в том, что выступления артистов состоятся независимо от открытости границ", - пояснили организаторы.

Уже известно, что среди участников DJ Fatboy Slim (Великобритания), The Hardkiss, "Бумбокс", Brainstorm, "Ляпис-98", "Порнофильмы", "Друга Ріка", O.Torvald, сайд-проект Сергея Михалка Drezden, Kozak System , Wildways, "Скрябин", KARNA, Space Of Variations, Kosmopolis, "Станция Мир", Teleport и группа VS.

Напомним, в 2020 году Atlas Weekend провели в онлайн-формате. Тогда показывали лучшие моменты прошлых лет.

В нидерландском Роттердаме продолжается подготовка к Евровидению-2021. 65-й конкурс эстрадной песни состоится в Ahoy Arena. В зал пустят максимум 3,5 тыс. зрителей и до 500 журналистов. Два полуфинала и финал пройдут, соответственно, 18, 20 и 22 мая. В конкурсе принимают участие исполнители из 39 стран, в частности, 17 певиц, 13 певцов и девять групп.