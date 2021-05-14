В понедельник стартует продажа и обмен билетов на Atlas Weekend 2021

 
Ексклюзивы
1/5
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Просмотров: 1287
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
Просмотров: 3096
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
1 Просмотров: 801
Зеленский хочет на второй срок - политолог
Зеленский хочет на второй срок - политолог
Просмотров: 504
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Просмотров: 594
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Просмотров: 729
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 549
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Просмотров: 774
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Просмотров: 1143
Политтехнолог: Медведчуку могут дать убежать. Страна - коррумпирована
Политтехнолог: Медведчуку могут дать убежать. Страна - коррумпирована
1 Просмотров: 810
Фото
Все фото
3
15
8
7
5
Не дома, а произведение искусства: киевлянка разрисовывает подъезды уникальной росписью
Не дома, а произведение искусства: киевлянка разрисовывает подъезды уникальной росписью
Лучше бы этих ветеранов не было&quot; - как в Киеве выбирали непокоренных
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Мрамор и позолота: единственный в Украине театр оперетты ошеломил роскошью
Мрамор и позолота: единственный в Украине театр оперетты ошеломил роскошью
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Потоп в центре Киева натворил беды. Уничтожил важные документы
Потоп в центре Киева натворил беды. Уничтожил важные документы
Видео
Все видео
Блуждания утиного семейства оживленной дорогой облетело сеть: щемящее видео
Блуждания утиного семейства оживленной дорогой облетело сеть: щемящее видео
Таксист-индус летел по встречной и "поцеловал" Lada
Таксист-индус летел по встречной и "поцеловал" Lada
Подорожание проезда: Кличко назвал реальную стоимость
Подорожание проезда: Кличко назвал реальную стоимость
5-летняя девочка стала жертвой родственника-педофила
5-летняя девочка стала жертвой родственника-педофила
Голый мужчина разгуливал по Киеву и приветствовал водителей (18+)
Голый мужчина разгуливал по Киеву и приветствовал водителей (18+)
Интервью
1/5
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Просмотров: 810
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
Просмотров: 738
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
Просмотров: 405
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 549
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
1 Просмотров: 477
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
16 мая 2021
Просмотров: 144
Сховок у Леніні
– 20 гривень за книжку – хіба це гроші? – говорить кум Олег. За 12 тисяч гривень купує бібліотеку на 600 книжок. Оголошення знайшов ...
воскресенье, 16 мая 2021 18:47

В понедельник стартует продажа и обмен билетов на Atlas Weekend 2021

  Комментировать
В понедельник стартует продажа и обмен билетов на Atlas Weekend 2021
С 17 мая можно купить и обменять билеты на Atlas Weekend 2021. Фото: facebook.com/atlasweekend

В понедельник, 17 мая стартует продажа и обмен билетов на Atlas Weekend Friends Edition. В связи с карантином, количество билетов ограничат.

Об этом сообщили организаторы фестиваля в Facebook.

Приобретенные ранее билеты остаются действительными на Atlas Weekend 2022. Также их можно обменять на билеты для нынешнего Atlas Weekend Friends Edition.

На днях организаторы объявили первых участников нынешнего Atlas Weekend, который пройдет с 5 по 11 июля.

В этом году запланированы формат и лайнап с западными артистами снова перенесли на следующий год из-за пандемии. Фестиваль пройдет в формате Friends Edition, то есть большую часть лайнапом составлять украинские артисты и исполнители из ближнего зарубежья.

"Это дает нам уверенность в том, что выступления артистов состоятся независимо от открытости границ", - пояснили организаторы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Крупный столичный фестиваль перенесли на год

Уже известно, что среди участников DJ Fatboy Slim (Великобритания), The Hardkiss, "Бумбокс", Brainstorm, "Ляпис-98", "Порнофильмы", "Друга Ріка", O.Torvald, сайд-проект Сергея Михалка Drezden, Kozak System , Wildways, "Скрябин", KARNA, Space Of Variations, Kosmopolis, "Станция Мир", Teleport и группа VS.

Напомним, в 2020 году Atlas Weekend провели в онлайн-формате. Тогда показывали лучшие моменты прошлых лет.

В нидерландском Роттердаме продолжается подготовка к Евровидению-2021. 65-й конкурс эстрадной песни состоится в Ahoy Arena.

В зал пустят максимум 3,5 тыс. зрителей и до 500 журналистов.

Два полуфинала и финал пройдут, соответственно, 18, 20 и 22 мая. В конкурсе принимают участие исполнители из 39 стран, в частности, 17 певиц, 13 певцов и девять групп.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В понедельник стартует продажа и обмен билетов на Atlas Weekend 2021». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
мая

Новые возможности для государства: Украина стала членом ВТО

Ошибка польского командования и предательство: казаки победили в битве

Безглютеновая диета лечит целиакию

Праздник 16 мая: сегодня церковь чтит женщин

Самое читаемое
Гороскоп на выходные: на кого ждут страсть и незабываемые свидания
Гороскоп на выходные: на кого ждут страсть и незабываемые свидания
 Просмотров: 7083
Три напитка, которые убивают мужскую потенцию
Три напитка, которые убивают мужскую потенцию Просмотров: 4500
&quot;Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил&quot; - попрощались с погибшими телевизионщиками
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
22
 Просмотров: 3096
Гороскоп на 16 мая: назвали 4 наиболее эгоистичные знаки
Гороскоп на 16 мая: назвали 4 наиболее эгоистичные знаки
 Просмотров: 2763
&quot;Невозможно было без боли смотреть&quot; - 4-летняя девочка всю ночь бродила по зарослях
"Невозможно было без боли смотреть" - 4-летняя девочка всю ночь бродила по зарослях
8
 Просмотров: 2736
Новости Киева
Не дома, а произведение искусства: киевлянка разрисовывает подъезды уникальной росписью
Не дома, а произведение искусства: киевлянка разрисовывает подъезды уникальной росписью
3
 Просмотров: 216
В Киеве пассажир автобуса прострелил грудь водителю
В Киеве пассажир автобуса прострелил грудь водителю Просмотров: 567
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
15
 Просмотров: 1287
Мужчина расправился с любимой, потому что не сошлись в политических взглядах
Мужчина расправился с любимой, потому что не сошлись в политических взглядах Просмотров: 954
17-летний зарезал отчима и хотел закопать во дворе
17-летний зарезал отчима и хотел закопать во дворе Просмотров: 396
Больше всего комментируют
5
Неубедительно: Рябошапка удивился, по которым статьям обвиняют Медведчука
5
Путин отомстит за кума - экс-генпрокурор
4
В Зеленского готовят большую пресс-конференцию
2
Зеленскому посоветовали пригласить Путина на Афон
1
Какую зарплату готовы платить работодатели - исследование
Голосов: 6750
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть