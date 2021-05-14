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пятница, 14 мая 2021 13:37

Евровидение-2021: назвали участников, ведущих и даты трансляций

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В нидерландском Роттердаме продолжается подготовка к Евровидению-2021. 65-й конкурс эстрадной песни состоится в Ahoy Arena.

В зал пустят максимум 3,5 тыс. зрителей и до 500 журналистов, передает "Укринформ". Два полуфинала и финал пройдут, соответственно, 18, 20 и 22 мая. В конкурсе принимают участие исполнители из 39 стран, в частности, 17 певиц, 13 певцов и девять групп.

Автор: ukrinform.ua
 

Украину на конкурсе в этом году будет представлять электрофолк-группа Go-A. Она должна была выступать на Евровидении еще в 2020 году с песней "Соловей", но конкурс тогда отменили из-за пандемии. В марте группа представила обновленную версию песни "Шум", с которой будет выступать в этом году. Также переделали клип, который на этот раз снимали в лесу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Группу Go_A обвинили в эксплуатации редкого животного

8 мая группа Go_A отправилась в Роттердам в Нидерландах на конкурс Евровидение-2021. Организаторы песенного конкурса обнародовали порядок выступлений участников в полуфиналах. Go_A будет выступать в первом полуфинале 18 мая под номером 15.

Вчера состоялась вторая репетиция представителей Украины, но без солистки группы Екатерины Павленко, которая заболела. Певица получила отрицательный результат ПЦР-теста и в ближайшее время вернется к репетициям.

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14
мая

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