Крупный столичный фестиваль перенесли на год

 
Ексклюзивы
1/5
Как оперируют сердце - уникальные фото с операционной
Как оперируют сердце - уникальные фото с операционной
Просмотров: 225
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Просмотров: 405
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 441
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Просмотров: 423
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Просмотров: 1080
Политтехнолог: Медведчуку могут дать убежать. Страна - коррумпирована
Политтехнолог: Медведчуку могут дать убежать. Страна - коррумпирована
1 Просмотров: 765
Готовы ли украинские издательства выполнять языковой закон
Готовы ли украинские издательства выполнять языковой закон
Просмотров: 144
Когда в Украине будет "Железный купол", как у Израиля
Когда в Украине будет "Железный купол", как у Израиля
Просмотров: 612
Израиль будет проводить наземную операцию: эксперт назвал риски
Израиль будет проводить наземную операцию: эксперт назвал риски
Просмотров: 783
"Прививки вакциной Covishield не является основанием для въезда в ЕС" - эксклюзивно в комментарии EMA для Gazeta.ua
"Прививки вакциной Covishield не является основанием для въезда в ЕС" - эксклюзивно в комментарии EMA для Gazeta.ua
Просмотров: 549
Фото
Все фото
7
5
10
6
4
Как оперируют сердце - уникальные фото с операционной
Как оперируют сердце - уникальные фото с операционной
Потов в центре Киева натворил беды. Уничтожил важные документы
Потов в центре Киева натворил беды. Уничтожил важные документы
В Бабьем Яру открыли уникальную синагогу - фото и видео
В Бабьем Яру открыли уникальную синагогу - фото и видео
Центр Киева &quot;утонул&quot; грязи. Проваливается асфальт - фото и видео
Центр Киева "утонул" грязи. Проваливается асфальт - фото и видео
Женщина не вышла на работу, ее нашли расчлененной. Кто подозреваемый
Женщина не вышла на работу, ее нашли расчлененной. Кто подозреваемый
Видео
Все видео
Таксист-индус летел по встречной и "поцеловал" Lada
Таксист-индус летел по встречной и "поцеловал" Lada
Подорожание проезда: Кличко назвал реальную стоимость
Подорожание проезда: Кличко назвал реальную стоимость
5-летняя девочка стала жертвой родственника-педофила
5-летняя девочка стала жертвой родственника-педофила
Голый мужчина разгуливал по Киеву и приветствовал водителей (18+)
Голый мужчина разгуливал по Киеву и приветствовал водителей (18+)
Появилось видео экстремальных родов в метро Киева
Появилось видео экстремальных родов в метро Киева
Интервью
1/5
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Просмотров: 315
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
Просмотров: 387
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
Просмотров: 288
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 441
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
1 Просмотров: 459
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
14 мая 2021
Просмотров: 54
Є дві ціни крові – мала і нескінченна
Мені нічого не відомо про долю хлопчини, який 2014 року віддав танк у руки сепаратистів. Повернувся додому і десь працює? Пішов навчатися? Виїхав на ...
пятница, 14 мая 2021 18:47

Крупный столичный фестиваль перенесли на год

  Комментировать
Крупный столичный фестиваль перенесли на год
UPark Festival перенесли на 2022 год. facebook.com/uparkfestival

UPark Festival не состоится в 2021 году - мероприятие перенесли на 2022-й. Причиной стали карантинные ограничения, которые особенно усложняют сотрудничество с иностранными артистами.

Об этом оргкомитет UPark Festival сообщил на странице мероприятия в Facebook.

"Ситуация в Украине и мире складывается таким образом, что организовать в 2021 году полноценное масштабное мероприятие с иностранными артистами и устроить шальную вечеринку, которую вы заслуживаете и так ждете, фактически невозможно", - говорится в сообщении.

Понимая, что почти все артисты перенесли концертные туры на 2022-й, организаторы сообщили, что также вынуждены перенести фестиваль на следующий год. Зато сообщили и положительную новость.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стартует фестиваль Американского кино: что посмотреть

"Но хотим сразу порадовать вас, что в 2022 году UPark усилит свои музыкальные мощности. Мы готовим сразу два фестивальных блока, которые пройдут в июне и июле. И, чтобы ожидание было не таким мучительным, мы готовы объявить первых подтвержденных участников лайнап", - сообщили в оргкомитете фестиваля.

И объявили трех хедлайнеров 2022 года. Так, в июне планируют выступление My Chemical Romance, а в июле - Gorillaz и Deftones.

Кроме того, сообщили о работе по согласованию даты выступления группы Slipknot. Анонсы выступлений этой группы и других музыкантов опубликуют на странице фестиваля позже.

Все билеты, приобретенные ранее, остаются действительными на UPark Festival 2022.

Стоит отметить, что в прошлом году фестиваль также отменили в связи с пандемией.

В нидерландском Роттердаме продолжается подготовка к Евровидению-2021. 65-й конкурс эстрадной песни состоится в Ahoy Arena.

В зал пустят максимум 3,5 тыс. зрителей и до 500 журналистов.

Два полуфинала и финал пройдут, соответственно, 18, 20 и 22 мая. В конкурсе принимают участие исполнители из 39 стран, в частности, 17 певиц, 13 певцов и девять групп.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Крупный столичный фестиваль перенесли на год». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
мая

Стефаник мог стать писателем мирового масштаба

"Динамо" первым в СССР выиграло еврокубок

Создали сладости в тюбике

Умер Фрэнк Синатра

Укололи первую вакцину

Создали Израиль. На следующий день против него начали воевать

Капитулировала большая страна

Самое читаемое
Гороскоп на 13 мая: что принесет самый мистический день весны
Гороскоп на 13 мая: что принесет самый мистический день весны
 Просмотров: 8343
Сексапильная ринг-girl ошеломила фанатов обнаженным фото
Сексапильная ринг-girl ошеломила фанатов обнаженным фото
8
 Просмотров: 6795
Верила, что выздоровеет: Виктория Бондарь месяц прожила с почкой матери
Верила, что выздоровеет: Виктория Бондарь месяц прожила с почкой матери
 Просмотров: 6759
Швы между плиткой закрашивают маркером
Швы между плиткой закрашивают маркером Просмотров: 5121
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
 Просмотров: 4680
Новости Киева
Спортивные соревнования заблокируют часть киевских дорог - где не проехать
Спортивные соревнования заблокируют часть киевских дорог - где не проехать Просмотров: 54
Как оперируют сердце - уникальные фото с операционной
Как оперируют сердце - уникальные фото с операционной
7
 Просмотров: 225
Потов в центре Киева натворил беды. Уничтожил важные документы
Потов в центре Киева натворил беды. Уничтожил важные документы
5
 Просмотров: 333
В Бабьем Яру открыли уникальную синагогу - фото и видео
В Бабьем Яру открыли уникальную синагогу - фото и видео
10
 Просмотров: 324
Без краски и с немытыми окнами. Киевом ездит ужасная электричка - фото
Без краски и с немытыми окнами. Киевом ездит ужасная электричка - фото Просмотров: 207
Больше всего комментируют
7
Трон и три кубка - как Зинченко праздновал победу в чемпионате Англии
5
Медведчук в суде - трансляция заседания
5
"Минус Медведчук. Будут еще минусы" - Зеленский
3
"Зачистка": Путин резко отреагировал на арест кума
2
Оккупанты в Крыму продолжают религиозные притеснения - Госдеп США
Голосов: 6745
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть