Крупный столичный фестиваль перенесли на год

UPark Festival перенесли на 2022 год. facebook.com/uparkfestival

UPark Festival не состоится в 2021 году - мероприятие перенесли на 2022-й. Причиной стали карантинные ограничения, которые особенно усложняют сотрудничество с иностранными артистами.

Об этом оргкомитет UPark Festival сообщил на странице мероприятия в Facebook.

"Ситуация в Украине и мире складывается таким образом, что организовать в 2021 году полноценное масштабное мероприятие с иностранными артистами и устроить шальную вечеринку, которую вы заслуживаете и так ждете, фактически невозможно", - говорится в сообщении.

Понимая, что почти все артисты перенесли концертные туры на 2022-й, организаторы сообщили, что также вынуждены перенести фестиваль на следующий год. Зато сообщили и положительную новость.

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"Но хотим сразу порадовать вас, что в 2022 году UPark усилит свои музыкальные мощности. Мы готовим сразу два фестивальных блока, которые пройдут в июне и июле. И, чтобы ожидание было не таким мучительным, мы готовы объявить первых подтвержденных участников лайнап", - сообщили в оргкомитете фестиваля.

И объявили трех хедлайнеров 2022 года. Так, в июне планируют выступление My Chemical Romance, а в июле - Gorillaz и Deftones.

Кроме того, сообщили о работе по согласованию даты выступления группы Slipknot. Анонсы выступлений этой группы и других музыкантов опубликуют на странице фестиваля позже.

Все билеты, приобретенные ранее, остаются действительными на UPark Festival 2022.

Стоит отметить, что в прошлом году фестиваль также отменили в связи с пандемией.

В нидерландском Роттердаме продолжается подготовка к Евровидению-2021. 65-й конкурс эстрадной песни состоится в Ahoy Arena. В зал пустят максимум 3,5 тыс. зрителей и до 500 журналистов. Два полуфинала и финал пройдут, соответственно, 18, 20 и 22 мая. В конкурсе принимают участие исполнители из 39 стран, в частности, 17 певиц, 13 певцов и девять групп.