В Конча-Заспе ввели карантин - не из-за Covid-19

Элитный район закрыли из-за случая бешенства на территории. Фото: lun.ua

В Киеве, на территории Голосеевского района, ввели карантин из-за обнаружения бешенства в Конча-Заспе.

Соответствующее сообщение появилось на сайте Главного управления Госпродпотребслужбы Киева.



"Это касается территории микрорайона Конча-Заспа, ограниченной Московским шоссе и озером Конча. Угрожающей зоной определили лесопарковые массивы Голосеевского района, прилегающие к зоне карантина. Карантинные ограничения будут отменены через 2 месяца после последнего выявления заболевания бешенством в зоне карантина", – отметили в сообщении.



Карантин ввели после того, как больная бешенством кошка покусала мужчину.



Среди мероприятий:



- иммунизация против бешенства всех восприимчивых животных в зоне карантина, в угрожающих зонах – собак и котов;



- клинический осмотр и карантин животных, которые кусали людей;



- антирабическая помощь людям, которые были покусаны животными (по показаниям);



- запрет вывода (вывоза) собак, кошек и диких животных с территории карантина;



- запрет на проведение выставок и других зрелищных мероприятий с участием собак и кошек в Голосеевском районе;



- дезинфекция мест, где находились больные животные и с подозрением на заболевание бешенством. Отлов и проверка бездомных животных в зоне карантина;



- обследование территории, выявленные трупы с характерными признаками инфекционных болезней будут отправлять для исследования на бешенство.

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