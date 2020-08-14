В Украине обнаружили сибирскую язву

В Одесской области подтвердили случай заболевания сибирской язвой - инфекционной болезнью, поражающей людей и животных. Сибирскую язву обнаружили у жителя села Фараоновка Саратского района.

Об этом сообщает пресс-центр ДСНС Украины.

"13 августа лабораторно подтверждено заболевание сибирской язвой у жителя села Фараоновка, который находится в инфекционном отделении Саратской центральной райбольницы. В очаге заболевания проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.

Больной занимался перекупкой домашних животных и почувствовал себя плохо в начале августа, однако медлил с обращением к врачу.

Автор: ДСНС Украини Чрезвычайная ситуация в Одесской области

Это не первый случай сибирской язвы в этом районе. В октябре 2018-го в селе Меняйловка сибиркой заболели 5 человек.