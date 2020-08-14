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пятница, 14 августа 2020 09:52

В Украине обнаружили сибирскую язву

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В Одесской области подтвердили случай заболевания сибирской язвой - инфекционной болезнью, поражающей людей и животных. Сибирскую язву обнаружили у жителя села Фараоновка Саратского района.

Об этом сообщает пресс-центр ДСНС Украины.

"13 августа лабораторно подтверждено заболевание сибирской язвой у жителя села Фараоновка, который находится в инфекционном отделении Саратской центральной райбольницы. В очаге заболевания проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.

Больной занимался перекупкой домашних животных и почувствовал себя плохо в начале августа, однако медлил с обращением к врачу.

Автор: ДСНС Украини
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Это не первый случай сибирской язвы в этом районе. В октябре 2018-го в селе Меняйловка сибиркой заболели 5 человек.

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14
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