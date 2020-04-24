В Киевском зоопарке ждут пополнения

В Киевском зоопарке ожидают появление птенцов нескольких видов птиц и жеребенка шетландских пони

"Карантин не влияет на сезонное жизни животных, поэтому в этом году, как обычно, происходит пополнение. На текущий момент мы ожидаем появления птенцов нескольких видов птиц и жеребенок шотландского пони. К этому времени в Киивзоо уже появились козлята 2-х видов, маленькие ягнята, олененок Лира, забавные хамелеончикы, а также запланирован выпуск в обновленнон озеро первого приплодо карпов кои", - сообщила администрация зоопарка, пишет Укринформ.

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С начала карантина Киевский зоопарк не доступен для посещения. Персонал работает в штатном режиме, однако только после температурного скрининга. Используют защитные перчатки и маски. Также в зоопарке сообщили, что животные привыкли к посетителям, тож их отсутствие для них непривычное.

Фото: Алексей Самсонов/Укринформ

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