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суббота, 25 апреля 2020 18:47

В Киевском зоопарке ждут пополнения
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В Киевском зоопарке ожидают появление птенцов нескольких видов птиц и жеребенка шетландских пони

"Карантин не влияет на сезонное жизни животных, поэтому в этом году, как обычно, происходит пополнение. На текущий момент мы ожидаем появления птенцов нескольких видов птиц и жеребенок шотландского пони. К этому времени в Киивзоо уже появились козлята 2-х видов, маленькие ягнята, олененок Лира, забавные хамелеончикы, а также запланирован выпуск в обновленнон озеро первого приплодо карпов кои", - сообщила администрация зоопарка, пишет Укринформ.

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С начала карантина Киевский зоопарк не доступен для посещения. Персонал работает в штатном режиме, однако только после температурного скрининга. Используют защитные перчатки и маски. Также в зоопарке сообщили, что животные привыкли к посетителям, тож их отсутствие для них непривычное.

Обитателей зоопарка удивляет отсутствие посетителей из-за карантина
Фото: Алексей Самсонов/Укринформ
Обитателей зоопарка удивляет отсутствие посетителей из-за карантина
Обитателей зоопарка удивляет отсутствие посетителей из-за карантина
Обитателей зоопарка удивляет отсутствие посетителей из-за карантина
Обитателей зоопарка удивляет отсутствие посетителей из-за карантина

В Нью-Йорке сообщили о первом в мире случае новой коронавирусной инфекции у тигрицы из зоопарка Бронкса. У четырехлетней малазийской тигрицы Нади развился сухой кашель. Животное протестировали на наличие вируса.

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