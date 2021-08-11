В Киеве заработает скоростной трамвай: подробности движения

В Киеве возобновляют движение скоростного трамвая от станции "Старовокзальная".
Курсировать начнет с 12 августа, сообщили в пресс-службе КГГА.
Схемы движения трамвайных маршрутов №№ 1, 3 и временного автобусного маршрута № 2-Т остаются неизменными:
маршрут № 1 - станция "Старовокзальная" - "Михайловская Борщаговка";
маршрут № 3 - "Старовокзальная" - станция "Ромена Роллана";
временный автобусный маршрут № 2-Т - Михайловская Борщаговка - Кольцевая дорога.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве заработали новые автобусы с кондиционерами - яркие фото
Станцию "Индустриальная" трамваи будут проходить транзитом, без остановки для посадки и высадки пассажиров. Причина - ремонт.
Движение временных автобусных маршрутов №№ 1-Т, 3-Т и трамваев маршрута № 2 закрывается. Автобусы вернут на свои постоянные маршруты.
В Киеве планируют ограничить повышение тарифов на проезд. Позволят устанавливать цену не больше, чем на 1-2 грн. Соответствующее решение было принято на совещании с перевозчиками, которые обслуживают большинство маршрутов в регионе.
По словам председателя Киевской ОГА Василия Володина, некоторые перевозчики уже повысили тарифы на проезд. Это вызвало "значительную социальную напряженность среди жителей региона".
Комментарии