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среда, 11 августа 2021 11:24

В Киеве заработает скоростной трамвай: подробности движения

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В Киеве заработает скоростной трамвай: подробности движения
В Киеве восстанавливает движение скоростной трамвай. Фото: slovoidilo.ua

В Киеве возобновляют движение скоростного трамвая от станции "Старовокзальная".

Курсировать начнет с 12 августа, сообщили в пресс-службе КГГА.

Схемы движения трамвайных маршрутов №№ 1, 3 и временного автобусного маршрута № 2-Т остаются неизменными:

маршрут № 1 - станция "Старовокзальная" - "Михайловская Борщаговка";

маршрут № 3 - "Старовокзальная" - станция "Ромена Роллана";

временный автобусный маршрут № 2-Т - Михайловская Борщаговка - Кольцевая дорога.

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Станцию ​​"Индустриальная" трамваи будут проходить транзитом, без остановки для посадки и высадки пассажиров. Причина - ремонт.

Движение временных автобусных маршрутов №№ 1-Т, 3-Т и трамваев маршрута № 2 закрывается. Автобусы вернут на свои постоянные маршруты.

В Киеве планируют ограничить повышение тарифов на проезд. Позволят устанавливать цену не больше, чем на 1-2 грн. Соответствующее решение было принято на совещании с перевозчиками, которые обслуживают большинство маршрутов в регионе.

По словам председателя Киевской ОГА Василия Володина, некоторые перевозчики уже повысили тарифы на проезд. Это вызвало "значительную социальную напряженность среди жителей региона".

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