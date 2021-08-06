В Киевской области изменятся цены на проезд - приняли новые нормы

Тарифы пересмотрят и на проезд в пригородных маршрутках. Фото: Лилия Мыцко

В Киеве планируют ограничить повышение тарифов на проезд. Позволят устанавливать цену не больше, чем на 1-2 грн.

Соответствующее решение было принято на совещании с перевозчиками, которые обслуживают большинство маршрутов в регионе, сообщили в пресс-службе Киевской ОГА.

По словам председателя Киевской ОГА Василия Володина, некоторые перевозчики уже повысили тарифы на проезд. Это вызвало "значительную социальную напряженность среди жителей региона".

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Стоимость проезда по некоторым маршрутам необоснованно возросла на 20%. Именно поэтому перевозчикам предложили пересмотреть тарифы.

"Исходя из этого, повышение не может превышать 15-18 процентов или в денежном выражении - не более одной-двух гривен", - отмечают в пресс-службе.

Пересмотреть тарифы на проезд в пригородных маршрутках планируют не позже 19 августа, в понедельник.

Недавно в нескольких городах Украины начали резко расти цены на проезд. В Виннице билеты на проезд в автобусах и троллейбусах подорожали вдвое. В Киеве перевозчики начали поднимать цены на городской транспорт в среднем на 2 грн. За проезд в пригородном транспорте нужно будет заплатить на 4 грн больше.