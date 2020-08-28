В Киеве зафиксировали рекордное количество жертв Covid-19

По состоянию на 28 августа, больных коронавирусом в Киеве стало больше на 251 инфицированного. За весь период пандемии в столице рекордное количество летальных случаев - умерли 9 человек. Всего коронавирус унес жизни 187 киевлян.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.





Автор: Виталий Кличко В столице увеличилось количество больных на коронавирус, которые лечатся в стационаре

"В больницы столицы попали 47 пациентов. Другие - в самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 95 человек. Всего коронавирус преодолели 4070 жителей Киева", - отметил глава столицы.



Подхватили недуг:

- 139 женщин в возрасте от 18 до 92 лет

- 101 мужчина в возрасте от 20 до 80 лет

- 5 девочек от 3 до 16 лет и 6 мальчиков от 1 года до 16.

Заразились также 10 медиков.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком и Деснянском районах - по 39, в Днепровском - 37, в Святошинском - 30 случаев.

Возросло количество госпитализированых больных. Их течение болезни не позволяет лечиться амбулаторно. В больницах находятся и те, кто ожидает результатов анализов.



"На сегодня в стационарах находятся 486 пациентов. Из них 22 ребенка. 101 больной - в тяжелом состоянии. 195 получают кислородную терапию. 14 - под аппаратами ИВЛ. Еще 60 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус", - добавил Кличко.

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За последние сутки в Украине обнаружили 2438 новых больных коронавирусом, и это рекордное количество с начала эпидемии в стране. Всего, по состоянию на утро 28 августа, имеем 114 497 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.