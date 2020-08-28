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пятница, 28 августа 2020 12:01

Шмыгаль заверил, что жесткий карантин не повторится

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Шмыгаль заверил, что жесткий карантин не повторится
Жесткий карантин правительство внедрять не будет. Фото: pixabay

В случае 2-й волны распространения коронавируса, Кабмин не будет рассматривать внедрение жестких ограничительных мер.

Правительство будет продолжать адаптивный карантин и локализацию всплесков заболевания, заявил премьер Денис Шмыгаль.

По его словам, правительство работает над системным восстановлением экономической активности. В частности, над наработкой долгосрочной стратегии развития Украины до 2030 года, а также за выполнением Программы стимулирования экономики и Плана действий правительства, которые содержат стимулирующие меры для различных отраслей экономики Украины.

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"Премьер-министр выразил свою поддержку решению поднять минимальную зарплату до 5 тыс. грн и сообщил, что власти планыруют и в дальнейшем повышать уровень минимальной заработной платы до 6 тыс. грн и 6,5 тыс. грн в 2021 году. Вместе с тем бизнес считает такой шаг замаскированным увеличением налогообложения и надеется, что необоснованные решения останутся без места в будущем. Относительно запрета въезда иностранных граждан, господин Шмыгаль заверил, что отдельные категории иностранных граждан все же будут иметь возможность прибыть в Украину, а именно ІТ-специалисты, технические специалисты-наладчики пускового оборудования, иностранцы , которые имеют вид на жительство в Украине, являются членами международных и гуманитарных миссий, членами экипажей. Полный перечень исключений будет опубликован на сайте Кабинета Министров в ближайшее время", - заявили в Европейской Бизнес Ассоциации.

Если бы отменили карантин, то последствия этого были бы катастрофическими. В таком случае больницы будут заполнены до отказа и не смогут принимать больных Covid-19, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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