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пятница, 28 августа 2020 11:04

"Будет катастрофа" - Степанов об отмене карантина

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&quot;Будет катастрофа&quot; - Степанов об отмене карантина
Если отменить карантин, то это будет иметь катастрофические последствия для Украины. Фото: pixabay

Если бы отменили карантин, то последствия этого были бы катастрофическими.

В таком случае больницы будут заполнены до отказа и не смогут принимать больных Covid-19, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Отмена карантина может привести к катастрофе. Если полностью отменить карантин, то у нас просто не будет где оказывать медицинскую помощь. У нас все больницы будут заполнены", - отметил Степанов.

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Он утверждает, что в украинских больницах для больных с коронавирусом подготовили 35 тисяч коек, которые распределены по регионам в разном количестве. На сегодня заняты 6544 из них, и количество госпитализированных ежедневно растет.

Степанов отметил, что во избежание ситуации, когда некуда будет госпитализировать больных с коронавирусом, нужно соблюдать все правила карантина.

Правительство продолжит адаптивный карантин по крайней мере до 31 октября. Он будет действовать нынешнем виде, то есть страну продолжат делить на зоны по уровню распространения инфекции. Об этом на заседании Кабинета министров сегодня заявил Денис Шмыгаль.

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