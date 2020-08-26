В Украине продлили карантин

Правительство продолжит адаптивный карантин по крайней мере до 31 октября. Он будет действовать нынешнем виде, то есть страну продолжат делить на зоны по уровню распространения инфекции.
Об этом на заседании Кабинета министров сегодня заявил Денис Шмыгаль.
Из-за роста количества больных на коронавирус также планируют запретить въезд иностранцев в Украину почти до конца сентября. Ограничение не коснется людей, имеющих вид на жительство, и представителей дипломатических миссий.
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17 августа в Украине внедрили новую модель адаптивного карантина.
Области и районы продолжают делить на зоны - зеленую, желтую, оранжевую и красную. Но теперь в зависимости от количества больных и загрузки больниц.
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