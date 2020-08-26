В Украине продлили карантин

Карантин будет действовать в том же виде, в котором действует сейчас. Фото: pixabay.com

Правительство продолжит адаптивный карантин по крайней мере до 31 октября. Он будет действовать нынешнем виде, то есть страну продолжат делить на зоны по уровню распространения инфекции.

Об этом на заседании Кабинета министров сегодня заявил Денис Шмыгаль.

Из-за роста количества больных на коронавирус также планируют запретить въезд иностранцев в Украину почти до конца сентября. Ограничение не коснется людей, имеющих вид на жительство, и представителей дипломатических миссий.

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17 августа в Украине внедрили новую модель адаптивного карантина.

Области и районы продолжают делить на зоны - зеленую, желтую, оранжевую и красную. Но теперь в зависимости от количества больных и загрузки больниц.