Почти 2,5 тыс. больных и 48 смертей: в Украине новый коронавирусный рекорд

За последние сутки в Украине обнаружили 2438 новых больных коронавирусом и это рекордное количество с начала эпидемии в стране.
Всего по состоянию на утро 28 августа имеем 114 497 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 2451 - летальные. 48 пациентов умерли за последние сутки.
Преодолели болезнь 55 083 пациента, из них за последние сутки - 866, сообщает Минздрав.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С сегодняшнего дня иностранцам запрещен въезд в Украину
Ситуация по областям:
Винницкая область - 3800 случаев;
Волынская область - 5320 случаев;
Днепропетровская область - 2162 случая;
Донецкая область - 1318 случаев;
Житомирская область - 3063 случая;
Закарпатская область - 7302 случая;
Запорожская область - 1487 случаев;
Ивано-Франковская область - 8661 случай;
Кировоградская область - 790 случаев;
г. Киев - 12719 случаев;
Киевская область - 5397 случаев;
Львовская область - 13 978 случаев;
Луганская область - 274 случая;
Николаевская область - 1077 случаев;
Одесская область - 6751 случай;
Полтавская область - 705 случаев;
Ровенская область - 8921 случай;
Сумская область - 1361 случай;
Тернопольская область - 5478 случаев;
Харьковская область - 8444 случая;
Херсонская область - 374 случая;
Хмельницкая область - 2194 случая;
Черновицкая область - 9855 случаев;
Черкасская область - 1390 случаев;
Черниговская область - 1676 случаев.
Министерство здравоохранения обновило для украинцев рекомендации по погребению умерших в результате заболевания коронавирусом. Так, человека, который болел или имел подозрение на коронавирус, и умер, должны были хоронить в герметичном мешке, теперь его должны использовать только при определенных обстоятельствах.
Комментарии