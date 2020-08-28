Почти 2,5 тыс. больных и 48 смертей: в Украине новый коронавирусный рекорд

Коронавирус в Украине поразил более 114,4 тыс. человек. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 2438 новых больных коронавирусом и это рекордное количество с начала эпидемии в стране.

Всего по состоянию на утро 28 августа имеем 114 497 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 2451 - летальные. 48 пациентов умерли за последние сутки.

Преодолели болезнь 55 083 пациента, из них за последние сутки - 866, сообщает Минздрав.

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Ситуация по областям:

Винницкая область - 3800 случаев;

Волынская область - 5320 случаев;

Днепропетровская область - 2162 случая;

Донецкая область - 1318 случаев;

Житомирская область - 3063 случая;

Закарпатская область - 7302 случая;

Запорожская область - 1487 случаев;

Ивано-Франковская область - 8661 случай;

Кировоградская область - 790 случаев;

г. Киев - 12719 случаев;

Киевская область - 5397 случаев;

Львовская область - 13 978 случаев;

Луганская область - 274 случая;

Николаевская область - 1077 случаев;

Одесская область - 6751 случай;

Полтавская область - 705 случаев;

Ровенская область - 8921 случай;

Сумская область - 1361 случай;

Тернопольская область - 5478 случаев;

Харьковская область - 8444 случая;

Херсонская область - 374 случая;

Хмельницкая область - 2194 случая;

Черновицкая область - 9855 случаев;

Черкасская область - 1390 случаев;

Черниговская область - 1676 случаев.

Министерство здравоохранения обновило для украинцев рекомендации по погребению умерших в результате заболевания коронавирусом. Так, человека, который болел или имел подозрение на коронавирус, и умер, должны были хоронить в герметичном мешке, теперь его должны использовать только при определенных обстоятельствах.