Почти 2,5 тыс. больных и 48 смертей: в Украине новый коронавирусный рекорд

 
Ексклюзивы
1/5
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
1 Просмотров: 198
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Просмотров: 549
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Просмотров: 936
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
Просмотров: 684
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
Просмотров: 1863
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Просмотров: 2718
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
2 Просмотров: 1917
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Просмотров: 333
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 522
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Просмотров: 2061
Фото
Все фото
8
7
3
4
1
Новая пассия Питта поразила сходством с Ириной Шейк
Новая пассия Питта поразила сходством с Ириной Шейк
Правоохранители обнаружили подпольный цех по производству тестов на коронавирус: фото
Правоохранители обнаружили подпольный цех по производству тестов на коронавирус: фото
Паломников-хасидов держат в украинских аэропортах
Паломников-хасидов держат в украинских аэропортах
Украинские военные примут участие в масштабных международных учениях
Украинские военные примут участие в масштабных международных учениях
Из нужника вылезали крысы, и я читал им лекции. Чтобы не потерять себя - самое интересное в журнале &quot;Країна&quot;
Из нужника вылезали крысы, и я читал им лекции. Чтобы не потерять себя - самое интересное в журнале "Країна"
Видео
Все видео
Почти 2,5 тыс. больных и 48 смертей: в Украине новый коронавирусный рекорд
Почти 2,5 тыс. больных и 48 смертей: в Украине новый коронавирусный рекорд
Белецкий прокомментировал стрельбу возле Харькова
Белецкий прокомментировал стрельбу возле Харькова
На трассе Киев-Чоп будут садиться истребители: движение ограничат
На трассе Киев-Чоп будут садиться истребители: движение ограничат
ОП бестолково оправдался за номер ко Дню Независимости
ОП бестолково оправдался за номер ко Дню Независимости
За сутки от коронавируса в Украине умерло рекордное количество людей
За сутки от коронавируса в Украине умерло рекордное количество людей
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 1548
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 522
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 774
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5526
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3267
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 августа 2020
Просмотров: 450
Поїзд після війни
— У 16 років мене вже ховали, — розповідає 90-річний тесть. Увечері після картопляних жнив я люблю послухати його розповіді. ...
пятница, 28 августа 2020 09:14

Почти 2,5 тыс. больных и 48 смертей: в Украине новый коронавирусный рекорд

  Комментировать
Почти 2,5 тыс. больных и 48 смертей: в Украине новый коронавирусный рекорд
Коронавирус в Украине поразил более 114,4 тыс. человек. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 2438 новых больных коронавирусом и это рекордное количество с начала эпидемии в стране.

Всего по состоянию на утро 28 августа имеем 114 497 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 2451 - летальные. 48 пациентов умерли за последние сутки.

Преодолели болезнь 55 083 пациента, из них за последние сутки - 866, сообщает Минздрав.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С сегодняшнего дня иностранцам запрещен въезд в Украину

Ситуация по областям:

Винницкая область - 3800 случаев;
Волынская область - 5320 случаев;
Днепропетровская область - 2162 случая;
Донецкая область - 1318 случаев;
Житомирская область - 3063 случая;
Закарпатская область - 7302 случая;
Запорожская область - 1487 случаев;
Ивано-Франковская область - 8661 случай;
Кировоградская область - 790 случаев;
г. Киев - 12719 случаев;
Киевская область - 5397 случаев;
Львовская область - 13 978 случаев;
Луганская область - 274 случая;
Николаевская область - 1077 случаев;
Одесская область - 6751 случай;
Полтавская область - 705 случаев;
Ровенская область - 8921 случай;
Сумская область - 1361 случай;
Тернопольская область - 5478 случаев;
Харьковская область - 8444 случая;
Херсонская область - 374 случая;
Хмельницкая область - 2194 случая;
Черновицкая область - 9855 случаев;
Черкасская область - 1390 случаев;
Черниговская область - 1676 случаев.

Министерство здравоохранения обновило для украинцев рекомендации по погребению умерших в результате заболевания коронавирусом. Так, человека, который болел или имел подозрение на коронавирус, и умер, должны были хоронить в герметичном мешке, теперь его должны использовать только при определенных обстоятельствах.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Почти 2,5 тыс. больных и 48 смертей: в Украине новый коронавирусный рекорд». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
августа

Поэта бросили в карцер за чтение книги

Самое читаемое
17-летнюю девушку изнасиловали в туалете ресторана
17-летнюю девушку изнасиловали в туалете ресторана
4
 Просмотров: 44316
Анна Седокова показала пышную грудь и стальной пресс
Анна Седокова показала пышную грудь и стальной пресс
5
 Просмотров: 22546
Крикнул &quot;Аллах Акбар&quot; – и прогремел взрыв: подробности трагедии в общежитии на полигоне &quot;Десна&quot;
Крикнул "Аллах Акбар" – и прогремел взрыв: подробности трагедии в общежитии на полигоне "Десна"
 Просмотров: 17739
Мексиканка публикует горячие фото в нижнем белье
Мексиканка публикует горячие фото в нижнем белье
7
 Просмотров: 15057
Рассказали о майоре, который оставил без ног трех курсанток
Рассказали о майоре, который оставил без ног трех курсанток Просмотров: 14922
Общество
Европейская страна запретила въезд украинским сборщикам ягод
Европейская страна запретила въезд украинским сборщикам ягод Просмотров: 54
Задержанный в США спецназовец признался в сотрудничестве с Россией
Задержанный в США спецназовец признался в сотрудничестве с Россией Просмотров: 153
Новая пассия Питта поразила сходством с Ириной Шейк
Новая пассия Питта поразила сходством с Ириной Шейк
8
 Просмотров: 1134
В НАБУ оценили убытки по делу Приватбанка
В НАБУ оценили убытки по делу Приватбанка Просмотров: 333
Байден готов к публичной перепалке с Трампом
Байден готов к публичной перепалке с Трампом Просмотров: 90
Больше всего комментируют
8
Чего хочет Зеленский после завершения президентского срока
7
Зеленский представил кандидатом в мэры "оппоблоковца"
3
Зеленский пообещал уехать с дачи в Конча-Заспе
2
Коломойский и Боголюбов покупали элитную недвижимость на средства ПриватБанка - Следствие Инфо
2
Партия Пальчевского, которой заклеили борды по всей стране, задекларировала ноутбук, стол и два стула
Голосов: 52950
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua