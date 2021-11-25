В Киеве за €1,5 тыс. сотни человек становились "работниками ОБСЕ"

В Киеве разоблачили масштабную схему изготовления фейковых документов. За €1,5 тыс. мошенники выдавали гражданам удостоверение вымышленной международной организации, замаскированной под Международную дипломатическую миссию ОБСЕ.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в Facebook.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Для реализации плана участники преступной группы зарегистрировали на территории Киева общественные организации, имеющие схожие названия с официальным представительством ОБСЕ в Украине. Также создали вебсайт с названием, похожим на официальный вебсайт учреждения.

"Участники группы "зачисляли" граждан Украины и выходцев из стран Ближнего Востока в список членов "дипломатической миссии ОБСЕ" фактически в указанные общественные организации.

После этого злоумышленники изготовляли и выдавали им удостоверения, похожие на оригинальные, якобы предоставляющие возможность пересечения границы по зеленому коридору без карантинных ограничений, получение через год после вступления в организацию дипломатических паспортов, социальной помощи и бесплатного лечения за границей, а также другие привилегии", - говорится в сообщении.

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По предварительным данным, "услугами" злоумышленников воспользовались сотни граждан. А членство в указанной общественной организации не предоставляло им никаких привилегий.

Правоохранители провели ряд обысков. Изъяли десятки поддельных свидетельств с логотипом ОБСЕ, печати и бланки фейковой организации, а также поддельные удостоверения сотрудников полиции и других представителей органов.

Задержали участницу преступной группы. Ей сообщили о подозрении по двум эпизодам мошеннических действий. Решают вопрос об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

Правоохранители разоблачили подпольное производство фальшивых Covid-сертификатов и справок об отрицательных результатах ПЦР-тестов. Штамповали и фальшивые дипломы, аттестаты и приложения к ним, удостоверения, свидетельства и другие документы.