В Киеве за €1,5 тыс. сотни человек становились "работниками ОБСЕ"

 
Ексклюзивы
1/5
"Муж избивал так, что соседи за год вызвали полицию 19 раз": жертвам насилия будут выплачивать по $5 тыс.
"Муж избивал так, что соседи за год вызвали полицию 19 раз": жертвам насилия будут выплачивать по $5 тыс.
Просмотров: 423
"У меня любовников больше, чем у Элизабет Тейлор. Причем обоих полов". Фредди Меркьюри запретил разглашать место своего погребения
"У меня любовников больше, чем у Элизабет Тейлор. Причем обоих полов". Фредди Меркьюри запретил разглашать место своего погребения
Просмотров: 693
"Проклинают всех! Бурчат, кричат ​​и ругаются" - англичанин побывал на строительстве моста на Донбассе
"Проклинают всех! Бурчат, кричат ​​и ругаются" - англичанин побывал на строительстве моста на Донбассе
Просмотров: 1215
"Это рэкет" - Данилюк раскритиковал закон об олигархах
"Это рэкет" - Данилюк раскритиковал закон об олигархах
1 Просмотров: 576
"У вакцинах чип. Это гибель души": сотни антивакцинаторов бастовали в Киеве
"У вакцинах чип. Это гибель души": сотни антивакцинаторов бастовали в Киеве
3 Просмотров: 5445
Созданная украинцем социальная сеть отправит на пенсию фейсбук
Созданная украинцем социальная сеть отправит на пенсию фейсбук
1 Просмотров: 2313
Геноцид, план Гейтса, свободу Стахиву - антивакцинаторы вышли на защиту своего лидера
Геноцид, план Гейтса, свободу Стахиву - антивакцинаторы вышли на защиту своего лидера
Просмотров: 1665
"Хаотическая и некомпетентная политика власти" – Муженко назвал причину увольнения военных из армии
"Хаотическая и некомпетентная политика власти" – Муженко назвал причину увольнения военных из армии
Просмотров: 1089
"Не отходит ни на шаг" – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
"Не отходит ни на шаг" – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
4 Просмотров: 8784
"Их силы не настолько боеспособны" – Муженко о вероятности наступления россиян
"Их силы не настолько боеспособны" – Муженко о вероятности наступления россиян
Просмотров: 3834
Фото
Все фото
7
11
13
9
4
В Киеве за €1,5 тыс. сотни человек становились &quot;работниками ОБСЕ&quot;
В Киеве за €1,5 тыс. сотни человек становились "работниками ОБСЕ"
&quot;У вакцинах чип. Это гибель души&quot;: сотни антивакцинаторов бастовали в Киеве
"У вакцинах чип. Это гибель души": сотни антивакцинаторов бастовали в Киеве
Геноцид, план Гейтса, свободу Стахиву - антивакцинаторы вышли на защиту своего лидера
Геноцид, план Гейтса, свободу Стахиву - антивакцинаторы вышли на защиту своего лидера
В Киеве выпал первый снег - город парализовали пробки
В Киеве выпал первый снег - город парализовали пробки
Искали 40 дней: задержали злоумышленника, стрелявшего в семью под Киевом
Искали 40 дней: задержали злоумышленника, стрелявшего в семью под Киевом
Видео
Все видео
На границе Украины завернули московского блогера
На границе Украины завернули московского блогера
Мужчину расстреляли на выходе из суда
Мужчину расстреляли на выходе из суда
В Киеве произошло массовое ДТП с участием девяти авто
В Киеве произошло массовое ДТП с участием девяти авто
В Киеве посреди Днепра огонь уничтожает кафе
В Киеве посреди Днепра огонь уничтожает кафе
Дым виден за километры: в столичном парке масштабный пожар
Дым виден за километры: в столичном парке масштабный пожар
Интервью
1/5
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
1 Просмотров: 1125
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
1 Просмотров: 3375
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
1 Просмотров: 4761
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Просмотров: 1512
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
1 Просмотров: 1179
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
25 ноября 2021
Просмотров: 9
Хай так і буде
Колись давно, в дитинстві й ранній юності, було на світі кілька хлопців, на яких я хотів бути схожим і дивився на них із печальним завмиранням серця, ...
четверг, 25 ноября 2021 16:55

В Киеве за €1,5 тыс. сотни человек становились "работниками ОБСЕ"
7

  Комментировать

В Киеве разоблачили масштабную схему изготовления фейковых документов. За €1,5 тыс. мошенники выдавали гражданам удостоверение вымышленной международной организации, замаскированной под Международную дипломатическую миссию ОБСЕ.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в Facebook.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Для реализации плана участники преступной группы зарегистрировали на территории Киева общественные организации, имеющие схожие названия с официальным представительством ОБСЕ в Украине. Также создали вебсайт с названием, похожим на официальный вебсайт учреждения.

"Участники группы "зачисляли" граждан Украины и выходцев из стран Ближнего Востока в список членов "дипломатической миссии ОБСЕ" фактически в указанные общественные организации.

После этого злоумышленники изготовляли и выдавали им удостоверения, похожие на оригинальные, якобы предоставляющие возможность пересечения границы по зеленому коридору без карантинных ограничений, получение через год после вступления в организацию дипломатических паспортов, социальной помощи и бесплатного лечения за границей, а также другие привилегии", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики на Донбассе в очередной раз блокировали деятельность ОБСЕ

По предварительным данным, "услугами" злоумышленников воспользовались сотни граждан. А членство в указанной общественной организации не предоставляло им никаких привилегий.

Правоохранители провели ряд обысков. Изъяли десятки поддельных свидетельств с логотипом ОБСЕ, печати и бланки фейковой организации, а также поддельные удостоверения сотрудников полиции и других представителей органов.

Задержали участницу преступной группы. Ей сообщили о подозрении по двум эпизодам мошеннических действий. Решают вопрос об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

Правоохранители разоблачили подпольное производство фальшивых Covid-сертификатов и справок об отрицательных результатах ПЦР-тестов. Штамповали и фальшивые дипломы, аттестаты и приложения к ним, удостоверения, свидетельства и другие документы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве за €1,5 тыс. сотни человек становились "работниками ОБСЕ"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
ноября

В Украине вынесли 921 приговор за домашнее насилие. В позапрошлом году было вчетверо меньше

Застрелили украинского художника

Нашли первый скелет женщины-австралопитека

Самое читаемое
Били, насиловали и снимали на телефон: показали фото несовершеннолетних нападавших
Били, насиловали и снимали на телефон: показали фото несовершеннолетних нападавших 1 Просмотров: 42373
Умер последний человек, рожденный в XIX в.
Умер последний человек, рожденный в XIX в.
3
 Просмотров: 12456
Сети разразились фотожабами о гулянке Зеленского и Ермака с вертолетами
Сети разразились фотожабами о гулянке Зеленского и Ермака с вертолетами
12
 1 Просмотров: 8829
&quot;Не отходит ни на шаг&quot; – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
"Не отходит ни на шаг" – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
 4 Просмотров: 8784
Турки сбили российский военный самолет
Турки сбили российский военный самолет
 Просмотров: 8433
Новости Киева
Умер бывший мэр Киева Александр Омельченко
Умер бывший мэр Киева Александр Омельченко Просмотров: 2277
"Администратор не должен вмешиваться в деятельность выборной власти". Совет почетных граждан Киева призывает не принимать закон о столице
"Администратор не должен вмешиваться в деятельность выборной власти". Совет почетных граждан Киева призывает не принимать закон о столице Просмотров: 63
"Киевляне рискуют получить в городе руину" - издание "Неделя" о возможном назначении Тищенко в КГГА
"Киевляне рискуют получить в городе руину" - издание "Неделя" о возможном назначении Тищенко в КГГА Просмотров: 288
Несколько красных областей и Киев оказались в шаге от ослабления карантина
Несколько красных областей и Киев оказались в шаге от ослабления карантина Просмотров: 495
"У вакцинах чип. Это гибель души": сотни антивакцинаторов бастовали в Киеве
"У вакцинах чип. Это гибель души": сотни антивакцинаторов бастовали в Киеве
11
 3 Просмотров: 5445
Больше всего комментируют
10
Партия Зеленского объявила бойкот каналам Ахметова - в медиа олигарха ответили
4
"Не отходит ни на шаг" – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
4
Журналистка объяснила, почему ОП так быстро отреагировал на гулянку Зеленского в Карпатах
3
Путин лезет туда, где русский язык – Ющенко
3
"У вакцинах чип. Это гибель души": сотни антивакцинаторов бастовали в Киеве
Голосов: 7050
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть