"Типография" штамповала липовые сертификаты о вакцинации и Covid-справки

Правоохранители разоблачили подпольное производство фальшивых Covid-сертификатов и справок об отрицательных результатах ПЦР-тестов. Штамповали и фальшивые дипломы, аттестаты и приложения к ним, удостоверения, свидетельства и другие документы.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Фото: Киевская городская прокуратура

"Группа лиц организовала в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области подпольную "типографию", где изготавливали поддельные документы разного направления. Они содержали голографические защитные элементы. Принятие заказов на изготовление поддельных документов и их сбыт осуществлялся на популярных торговых площадках в интернете", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыски. Изъяли значительное количество дипломов с элементами голографической защиты, различные удостоверения, в частности, сотрудников полиции и прессы, мокрые печати Минобразования, Министерства здравоохранения Республики Беларусь, сертификаты о вакцинации от Covid-19 и отрицательные результаты ПЦР-тестов, большое количество образцов голограмм.

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"Также изъяли три ноутбука со сведениями об общении с клиентами, образцами дипломов, программными средствами для изготовления документов, 15 мобильных телефонов, на которых выявили переписки с клиентами, одноразовые сим-карты, черновые записи и оборудование", - добавили в прокуратуре.

Организатора преступного бизнеса задержали. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

На Киевщине разоблачили преступную группировку из четырех человек, которые подделывали и сбывали фальшивые документы государственного образца "в ассортименте".