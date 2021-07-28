 
Ексклюзивы
1/5
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
Просмотров: 3150
Почему электроэнергия должна подорожать - объяснение эксперта
Почему электроэнергия должна подорожать - объяснение эксперта
1 Просмотров: 513
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
1 Просмотров: 405
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
Просмотров: 1035
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Просмотров: 2934
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Просмотров: 387
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
Просмотров: 576
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
42 Просмотров: 1260
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Просмотров: 1647
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Просмотров: 4797
Фото
Все фото
4
5
4
5
6
&quot;Типография&quot; штамповала липовые сертификаты о вакцинации и Covid-справки
"Типография" штамповала липовые сертификаты о вакцинации и Covid-справки
На Хортице произошел масштабный пожар
На Хортице произошел масштабный пожар
Чиновнику Минобороны вручили подозрение. Готовил схему на млн долларов
Чиновнику Минобороны вручили подозрение. Готовил схему на млн долларов
Скниловская трагедия: самолет упал на людей
Скниловская трагедия: самолет упал на людей
&quot;Ребенок под ключ&quot;: разоблачили схему продажи младенцев за границу
"Ребенок под ключ": разоблачили схему продажи младенцев за границу
Видео
Все видео
9-летний ребенок за рулем Tesla спровоцировал ДТП: видео
9-летний ребенок за рулем Tesla спровоцировал ДТП: видео
Подросток ради видео разбил бутылку алкоголя в магазине. Ее стоимость оказалась космической
Подросток ради видео разбил бутылку алкоголя в магазине. Ее стоимость оказалась космической
Остановка влетела в троллейбус
Остановка влетела в троллейбус
Блогер разбил в магазине бутылку виски за $ 7,5 тыс. ради видео
Блогер разбил в магазине бутылку виски за $ 7,5 тыс. ради видео
В четвертый раз за месяц: на мосту Патона хлещет вода
В четвертый раз за месяц: на мосту Патона хлещет вода
Интервью
1/5
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
1 Просмотров: 1413
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
Просмотров: 1098
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
Просмотров: 414
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Просмотров: 846
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
Просмотров: 1332
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
26 июля 2021
4 Просмотров: 1314
Погано тебе розумію
– Твоя страна – Украина. Но родной язык – русский. Никогда не бойся про это говорить, – каже чоловік 6-річному сину на ...
среда, 28 июля 2021 11:59

"Типография" штамповала липовые сертификаты о вакцинации и Covid-справки
4

  Комментировать

Правоохранители разоблачили подпольное производство фальшивых Covid-сертификатов и справок об отрицательных результатах ПЦР-тестов. Штамповали и фальшивые дипломы, аттестаты и приложения к ним, удостоверения, свидетельства и другие документы.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Фото: Киевская городская прокуратура

"Группа лиц организовала в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области подпольную "типографию", где изготавливали поддельные документы разного направления. Они содержали голографические защитные элементы. Принятие заказов на изготовление поддельных документов и их сбыт осуществлялся на популярных торговых площадках в интернете", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыски. Изъяли значительное количество дипломов с элементами голографической защиты, различные удостоверения, в частности, сотрудников полиции и прессы, мокрые печати Минобразования, Министерства здравоохранения Республики Беларусь, сертификаты о вакцинации от Covid-19 и отрицательные результаты ПЦР-тестов, большое количество образцов голограмм.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Объяснили разницу между Covid-сертификатом и свидетельством о вакцинации

"Также изъяли три ноутбука со сведениями об общении с клиентами, образцами дипломов, программными средствами для изготовления документов, 15 мобильных телефонов, на которых выявили переписки с клиентами, одноразовые сим-карты, черновые записи и оборудование", - добавили в прокуратуре.

Организатора преступного бизнеса задержали. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

На Киевщине разоблачили преступную группировку из четырех человек, которые подделывали и сбывали фальшивые документы государственного образца "в ассортименте".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Типография" штамповала липовые сертификаты о вакцинации и Covid-справки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
июля

На берегу реки нашли залежи золота

В одном из страшнейших землетрясений погибли более 250 тыс человек

Самое читаемое
Гороскоп на 27 июля: для кого судьба готовит особые подарки
Гороскоп на 27 июля: для кого судьба готовит особые подарки
 Просмотров: 8784
Гимнастика без трико: на Олимпиаде спортсменки выступили против сексуализации
Гимнастика без трико: на Олимпиаде спортсменки выступили против сексуализации
3
 Просмотров: 6903
&quot;Люди устали от совка&quot;: как СССР доживал последние дни - фото
"Люди устали от совка": как СССР доживал последние дни - фото
22
 Просмотров: 6372
Самый мощный за последние 40 лет ливень спровоцировал наводнение: есть жертвы и пропавшие без вести
Самый мощный за последние 40 лет ливень спровоцировал наводнение: есть жертвы и пропавшие без вести
5
 Просмотров: 4833
Епифаний развенчал миф о дате крещения Руси
Епифаний развенчал миф о дате крещения Руси Просмотров: 3843
Происшествия
Пьяный водитель оставил киевлян без света и заснул в патрульном авто
Пьяный водитель оставил киевлян без света и заснул в патрульном авто Просмотров: 225
В отеле отравились дети: девять госпитализированы
В отеле отравились дети: девять госпитализированы Просмотров: 126
На Хортице произошел масштабный пожар
На Хортице произошел масштабный пожар
5
 Просмотров: 252
В Донецкой области пятилетний ребенок выпал из окна
В Донецкой области пятилетний ребенок выпал из окна Просмотров: 198
Чиновнику Минобороны вручили подозрение. Готовил схему на млн долларов
Чиновнику Минобороны вручили подозрение. Готовил схему на млн долларов
4
 2 Просмотров: 612
Больше всего комментируют
8
"Слуга народа" не нарастила в рейтинге
6
Погибших и раненых меньше, чем до "перемирия" - Офис президента
4
Погано тебе розумію
4
У Зеленского - менее 30%: обнародовали свежие рейтинги
2
Чиновнику Минобороны вручили подозрение. Готовил схему на млн долларов
Голосов: 68
Голосование Сколько золотых наград выиграет Украина на Олимпиаде?
  • 1) меньше трех
  • 2) три
  • 3) больше трех
Просмотреть