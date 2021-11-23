Боевики на Донбассе в очередной раз блокировали деятельность ОБСЕ

Наблюдатели ОБСЕ в очередной раз сталкивались с трудностями из-за действий боевиков. Фото: "Укринформ"

Боевики не пропускали наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на оккупированную часть Донбасса и препятствовали их беспилотникам.

Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ за 22 ноября.

На блок-посте возле Минерального недалеко от Донецка член вооруженных формирований не пропустил патруль в направлении населенного пункта Ясиноватая. Он сослался на "боевые действия" в этом районе.

Возле железнодорожной станции "Красная Могила" в населенном пункте Вознесеновка Луганской области боевик не пропустил патруль на территорию станции и сказал им покинуть этот район.

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Также в пункте пропуска на границе возле Вознесеновки член вооруженных формирований заявил патрулю, что они должны покинуть этот район, сославшись на "приказы от своих командиров".

В ОБСЕ отмечают несколько случаев создания препятствий для беспилотников, с помощью которых наблюдатели осуществляют мониторинг.

Дважды беспилотники ОБСЕ глушили возле Горловки, один раз возле Первомайска, Брянки и населенного пункта Новый.

В октябре этого года ОБСЕ приостановила наблюдательную миссию на временно оккупированных территориях Украины из-за того, что ее представителей заблокировали в Донецке и Горловке. В МИД Украины расценили эту ситуацию как попытку раздуть вооруженный конфликт. Вскоре российское боевики разблокировали работу миссии ОБСЕ в Горловке.