В Киеве ввели мораторий на реконструкцию - какие объекты не уничтожат

Стало известно, на какие объекты Киева распространяется решение Киевсовета о моратории на реставрацию, чтобы их не сносили.

Перечень обнародовал заместитель городского головы, секретарь Киевсовета Владимир Прокопов.

"Этот список объектов не является окончательным и будет расширяться", - подчеркнул Прокопов в Telegram.

Полный перечень объектов, подпадающих под решение Киевсовета, можно просмотреть в галерее.

Фото: скриншот

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31 августа 2021 года ввели мораторий на реконструкцию и капитальный ремонт исторических зданий столицы ХIХ-ХХ вв. В Минкультуры заявили, что этот мораторий предлагает не комплексный подход, а частичный. Мол, любой застройщик в судебном порядке может обойти мораторий. Мэр Киева Виталий Кличко пригласил министра культуры и информполитики Александра Ткаченко в Киевсовет на заседание 31 августа, чтобы обсудить охрану культурного наследия. Последний заявил, что в отпуске и не пришел. В Киевсовет отправили замминистра Светлану Фоменко. Слова на заседании ей не дали.