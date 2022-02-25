В Киеве воздушная тревога, все в укрытие

Всем киевлянам нужно проследовать в убежища. Фото: Getty images

Киевлян предупреждают о возможном авиаударе.

Карта укрытий Киева по ссылке.

Появилась информация, что в Киев летит российская авиация.

У ТЭЦ-6 в Деснянском районе взрывы.

"Пять взрывов произошли с интервалом в 3-5 мин возле ТЭЦ-6. Аварийно-спасательные службы следуют туда. Выясняем детали", - написал городской глава Виталий Кличко.

ТЭЦ работает в штатном режиме. Возле нее работали украинские "Пионы".

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В Киеве в эту ночь могут планово выключать свет. Это элемент борьбы, не нужно паниковать.

24 февраля президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил о начале "военной операции" в Украине. Кремль назвал военные преступления РФ против Украины "освобождением от гнета".