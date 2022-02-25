"Им было похр*н" - пленный рассказал, как россияне стреляют по гражданским

Российский оккупант попал в плен под Харьковом.

Российское командование оккупантов приказывает стрелять по гражданским лицам в Украине.

Об этом рассказал россиянин, попавший в плен под Харьковом.

Видео опубликовал Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".

Украинские военные спасли россиянина, когда того расстреливали свои же.

Мы ночью, в двенадцать, час, колонной выдвинулись. В четыре были здесь. Потом отступили. Начала артиллерия по вам бить. А мы пока стояли, ждали. Потом должны были другие люди войти, не мы. Там колонна ехала дофига. Вошли мы только человек двадцать.

Они по нам стреляли, наши. У нас лейтенант был, кричали: "Свои, свои". Им было похр*н. Они мне по одной ноге, по второй и по руке. Они вместе нас, с лейтенантом. У нас даже бинты были на погонах, что типа мы свои - отличие. И на бушлатах были ленточки, которые носят на 9 мая", - рассказал оккупант.

Сказал, что российский полковник приказывал стрелять по гражданским, а они попали под обстрел, когда были в разведке.

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24 февраля украинские воины сожгли четыре танка россиян на объездной дороге Харькова. Уничтожили не менее шести самолетов, два вертолета и десятки единиц бронированной техники врага.

Российские оккупанты обстреливали Харьков из реактивных систем залпового огня.

24 февраля президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил о начале "военной операции" в Украине. Кремль назвал военные преступления РФ против Украины "освобождением от гнета".