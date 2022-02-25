Харьков обстреляли из реактивных систем залпового огня

Российские оккупанты обстреляли Харьков из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram.

"Харьков. Район Конного рынка. Удар "Ураганом" или "Смерчем" по жилому району. Ракета не разорвалась", - написал Геращенко.

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Харьковчане публикуют в соцсетях фотографии ракеты, застрявшей посреди дороги. Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога.

Представители ГСЧС Харьковской области Евгений Василенко сообщил Суспільному, что спасатели выехали на вызов по адресу ул. Пушкинская, 107.

"Предварительно, в машину попал снаряд", - сказал Василенко.

За прошедшие сутки в больницы Харькова поступило 454 человека.

Второй день продолжается полномасштабная война Российской Федерации против Украины. Около 4:00 враг активизировался и нанес ракетный удар по Киеву. От ракеты оккупантов загорелась жилая девятиэтажка. По предварительным данным, трое раненых, один из них в тяжелом состоянии. Дом пылал, есть угроза разрушения. ВСУ ведут активные бои возле населенных пунктов Дымер и Иванков в Киевской области. Это наиболее опасные направления – северо-западнее Киева. 137 украинских защитников погибли в боях против оккупантов в первый день вторжения России. Ранены 316 бойцов. Также есть погибшие среди гражданского населения, в том числе дети.