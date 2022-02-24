Главнокомандующий ВСУ назвал территории, где отбили российского врага

Силы обороны Украины остановили российского врага в Черниговской области. Наступление военных России сдерживают на всей территории Украины.
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный в Facebook.
Он напомнил, что силами украинских войск возвращены под полный контроль Мариуполь и Счастье на Востоке Украины.
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"Тяжелые бои ведутся на Харьковском направлении и в районе проведения операции Объединенных сил. На объездной дороге города Харьков сожжено четыре танка оккупантов. Уничтожено не менее шести самолетов, двух вертолетов и десятки единиц бронированной техники врага. В районе Счастья уничтожены около 50 российских оккупантов", - написал Залужный.
Сложная ситуация в Херсонском направлении. Однако силы обороны Украины дают отпор агрессору, отметил главнокомандующий ВСУ.
Президент России Владимир Путин в 4:00 24 февраля вышел в прямой эфир и объявил о начале "военной операции на Донбассе". После этого в разных городах Украины начались взрывы. Есть сообщения об обстреле из тяжелой артиллерии.
По всей Украине ввели военное положение.
Более 40 украинских военных погибли, сопротивляясь российскому врагу.
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