Погибли более 40 украинских воинов – ОП

С ночи ранения получили несколько десятков военных. Фото: resonance.ua

В результате обстрелов со стороны российских войск погибли более 40 украинских воинов.

Об этом сообщил Алексей Арестович на брифинге в офисе президента, передает Gazeta.ua.

"Сейчас подтверждена гибель нескольких десятков украинских военнослужащих. Преимущественно - из-за воздушных ударов с утра... Более 40 погибших и несколько десятков раненых", - сообщил Арестович.

Он отметил, что враг рассчитывал на гораздо большее количество жертв.

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"Гражданские жертвы - до десятка", - добавил Арестович.

"Путин не будет бить по гражданским объектам. Ему нужно сохранить лояльность населения Украины. Особенно в областях, которые он хочет захватить", - уверен Арестович.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. По информации пограничников, российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Беларусь поддержала незаконные действия россиян. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. Украинские военные сбили шесть вражеских самолетов и вертолет в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Отражая атаку на город Счастье, украинские бойцы уничтожили технику и ликвидировали около 50 врагов.