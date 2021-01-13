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среда, 13 января 2021 22:55

В Киеве воздух становится все грязнее

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В Киеве воздух становится все грязнее
В столице погода способствует накоплению вредных веществ в приземном слое воздуха. Фото: Facebook

Погодные условия в Киеве способствуют накоплению вредных веществ в приземном шара воздуха.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

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"В течение 11-12 января уровень загрязнения диоксидом азота достиг пяти-семи среднесуточных предельно допустимых концентраций в районах: Бессарабской площади, бульвара Леси Украинки и ул. Каунанской", - говорится в сообщении.

13-14 января сохранится тенденция к дальнейшему накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферного воздуха в Киеве.

На Васильев день в Украину придет очередной циклон. 14 января в западных областях страны, местами на севере и в Винницкой области ожидается снег. Температура воздуха ближайшей ночью ожидается -2...7°С, на севере местами до -10°С. Днем предполагается -1...5°С, в южной части около 0°С.

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