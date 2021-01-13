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среда, 13 января 2021 12:33

Какой погоды ждать в Васильев день

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Какой погоды ждать в Васильев день
В Киеве завтра вечером возможен снег. Фото: pixabay.com

На Васильев день в Украину придет очередной циклон.

14 января в западных областях страны, местами на севере и в Винницкой области ожидается снег, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

У восточной, южной части и центре без осадков, завтра там будет сухо. Разве в Крыму и Приазовье еще ожидается мокрый снег. На дорогах скользко.

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Температура воздуха ближайшей ночью ожидается -2...7°С, на севере местами до -10°С. Днем предполагается -1...5°С, в южной части около 0°С.

В Киеве завтра вечером возможен снег. Ближайшей ночью в столице -3...5°С, днем -2...4°С.

Серьезное похолодание начнется с 15 января, температура воздуха в ночные часы в течение 15-19 января составит -13...20°С, местами возможно до -20...22°С.

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На следующей неделе в Украине ожидаются ощутимые морозы до -20°С и снег. Пик похолодания наступит с 14 по 19 января.

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