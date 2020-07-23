В Киеве установили самый известный памятник украинскому гетману

23 июля 1888 года на Софийской площади в Киеве открыли памятник украинскому гетману Богдану Хмельницкому. Из многочисленных скульптурных сооружений талантливому полководцу - столичный памятник является наиболее знаменитым.

Автор: interesniy-kiev.livejournal.com Первый проект памятника Богдану Хмельницкому, созданного известным скульптором Михаилом Микешин, был достаточно радикальным. Конь гетмана сталкивал со скалы польского шляхтича, еврея - арендатора и иезуита

Идея сооружения в Киеве памятника гетману возникла в ректора университета Святого Владимира Михаила Максимовича. 1869 года киевская общественность обратилась к известному скульптору Михаилу Микешину с просьбой разработать проект.

Микешин выполнил бронзовую модель памятника. Это была многофигурная композиция с гетманом - всадником на гранитной скале. Правой рукой, держа гетманскую булаву, Хмельницкий указывает в сторону Польши а левой сдерживает коня. Под скалой размещена группа из 3 фигур: русский и белорусский крестьяне слушают игру украинской кобзаря. Кобзарь имел портретное сходство с Тарасом Шевченко, которого скульптор в свое время знал лично.

Автор: alatyr-history.club Первый проект памятника Богдану Хмельницкому, созданного известным скульптором Михаилом Микешин, был достаточно радикальным. Конь гетмана сталкивал со скалы польского шляхтича, еврея - арендатора и иезуита. А под постаментом крестьяне слушали кобзаря

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Но на сооружение памятника среди населения собрали только 46 тыс. руб. Этих средств хватало только на изготовление фигуры всадника. От других частей монумента пришлось отказаться.

Морское ведомство выделило несколько пудов медного лома и в 1879 году скульптуру отлили на петербургском заводе Берга. Но устанавливать в Киеве не спешили.

"После отливки казацком отцу - к счастью только медном, пришлось испытать полицейский участок. Там он вынужден был сидеть за нехватки средств на пьедестал. Освободить фигуру гетмана из полиции помогла крепостная инженерная управа, которая подарила 30 кубических метров гранита. Но при установлении памятника снова случилось происшествие. Встал вопрос: в какую сторону повернуть хвост гетманского коня. Потому что, с одной стороны Софийскую площадь замыкает собор, с другой - Михайловский монастырь, а с третьей - различные важные институты. И поворачивать к какой-то из них лошадь хвостом получалось как-то неуважительно. Дело наконец-то уладили. Но в результате лицо гетмана получилось повернутым в каком неопределенном направлении", - пишут в львовском журнале "Руслан" за 1907 год.

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Автор: kievskaya.com.ua Памятник Богдану Хмельницкому должно внушать народу украинский дух

Все же в изображении момента резкой остановки всадником раскрасневшегося лошади заложено символ: мужественный полководец будто прерывает стремительное движение, чтобы указать народу, который собрался на площади, на северо-восток. Именно на Софийской площади, 23 декабря 1648 года киевляне встречали Богдана Хмельницкого и казацкие полки после победы под Пилявцами.

С годами постамент стал одной из визитных карточек города. А в 2015 году украинские инженеры с "Impression Electronics" подготовили 3D инсталляцию. На LED-экранах весом 39 т, высотой 7,72 м и общей площадью 305 к /м "оживили" Хмельницкого. Дома вокруг памятника в режиме реального времени транслировались на экран, а сам гетман, собственно его 3D проекция, двигался верхом на лошади.

В Немировском районе Винницкой области установили памятник исчезнувшему селу Александровка. Инициаторами стали потомки селян.