В Киеве установили самый известный памятник украинскому гетману

 
Ексклюзивы
1/5
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 351
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
Просмотров: 3240
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
1 Просмотров: 1557
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7659
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 846
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 675
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 1953
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
5 Просмотров: 3582
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
Просмотров: 459
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
Просмотров: 2727
Фото
Все фото
3
8
5
4
3
Ночью подожгли дом антикоррупционера Шабунина
Ночью подожгли дом антикоррупционера Шабунина
Мощный взрыв разрушил 16 квартир в многоэтажке
Мощный взрыв разрушил 16 квартир в многоэтажке
Мемориал Павла Шеремета имеет вид смятого листа бумаги
Мемориал Павла Шеремета имеет вид смятого листа бумаги
Пассажир стрелял в таксиста - раненный водитель в больнице
Пассажир стрелял в таксиста - раненный водитель в больнице
Во взрыве на Шулявке подозревают подростков
Во взрыве на Шулявке подозревают подростков
Видео
Все видео
В Киеве закрыли станцию метро, есть угроза взрыва
В Киеве закрыли станцию метро, есть угроза взрыва
В Киеве возле Минской заложили самодельные взрывчатки
В Киеве возле Минской заложили самодельные взрывчатки
Пловца, за которым в Гидропарке бегала полиция, оправдал суд
Пловца, за которым в Гидропарке бегала полиция, оправдал суд
Салют и живая музыка: как Кличко отпраздновал день рождения
Салют и живая музыка: как Кличко отпраздновал день рождения
Водители незаконно проехались Шулявским мостом
Водители незаконно проехались Шулявским мостом
Интервью
1/5
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 621
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 297
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1314
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 5211
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1458
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
21 июля 2020
Просмотров: 333
Удар не по м'ячу
Часом трапляється, що видатна у своїй справі людина стає всесвітньо відомою не завдяки цьому. Британський музикант Оззі Осборн здобув визнання не ...
четверг, 23 июля 2020 14:20

В Киеве установили самый известный памятник украинскому гетману

  Комментировать

23 июля 1888 года на Софийской площади в Киеве открыли памятник украинскому гетману Богдану Хмельницкому. Из многочисленных скульптурных сооружений талантливому полководцу - столичный памятник является наиболее знаменитым.

Автор: interesniy-kiev.livejournal.com
  Первый проект памятника Богдану Хмельницкому, созданного известным скульптором Михаилом Микешин, был достаточно радикальным. Конь гетмана сталкивал со скалы польского шляхтича, еврея - арендатора и иезуита
Первый проект памятника Богдану Хмельницкому, созданного известным скульптором Михаилом Микешин, был достаточно радикальным. Конь гетмана сталкивал со скалы польского шляхтича, еврея - арендатора и иезуита

Идея сооружения в Киеве памятника гетману возникла в ректора университета Святого Владимира Михаила Максимовича. 1869 года киевская общественность обратилась к известному скульптору Михаилу Микешину с просьбой разработать проект.

Микешин выполнил бронзовую модель памятника. Это была многофигурная композиция с гетманом - всадником на гранитной скале. Правой рукой, держа гетманскую булаву, Хмельницкий указывает в сторону Польши а левой сдерживает коня. Под скалой размещена группа из 3 фигур: русский и белорусский крестьяне слушают игру украинской кобзаря. Кобзарь имел портретное сходство с Тарасом Шевченко, которого скульптор в свое время знал лично.

Автор: alatyr-history.club
  Первый проект памятника Богдану Хмельницкому, созданного известным скульптором Михаилом Микешин, был достаточно радикальным. Конь гетмана сталкивал со скалы польского шляхтича, еврея - арендатора и иезуита. А под постаментом крестьяне слушали кобзаря
Первый проект памятника Богдану Хмельницкому, созданного известным скульптором Михаилом Микешин, был достаточно радикальным. Конь гетмана сталкивал со скалы польского шляхтича, еврея - арендатора и иезуита. А под постаментом крестьяне слушали кобзаря

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Лондоне открыли памятник киевскому князю

Но на сооружение памятника среди населения собрали только 46 тыс. руб. Этих средств хватало только на изготовление фигуры всадника. От других частей монумента пришлось отказаться.

Морское ведомство выделило несколько пудов медного лома и в 1879 году скульптуру отлили на петербургском заводе Берга. Но устанавливать в Киеве не спешили.

"После отливки казацком отцу - к счастью только медном, пришлось испытать полицейский участок. Там он вынужден был сидеть за нехватки средств на пьедестал. Освободить фигуру гетмана из полиции помогла крепостная инженерная управа, которая подарила 30 кубических метров гранита. Но при установлении памятника снова случилось происшествие. Встал вопрос: в какую сторону повернуть хвост гетманского коня. Потому что, с одной стороны Софийскую площадь замыкает собор, с другой - Михайловский монастырь, а с третьей - различные важные институты. И поворачивать к какой-то из них лошадь хвостом получалось как-то неуважительно. Дело наконец-то уладили. Но в результате лицо гетмана получилось повернутым в каком неопределенном направлении", - пишут в львовском журнале "Руслан" за 1907 год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Желтые Воды: первая победа казаков над поляками

Автор: kievskaya.com.ua
  Памятник Богдану Хмельницкому должно внушать народу украинский дух
Памятник Богдану Хмельницкому должно внушать народу украинский дух

Все же в изображении момента резкой остановки всадником раскрасневшегося лошади заложено символ: мужественный полководец будто прерывает стремительное движение, чтобы указать народу, который собрался на площади, на северо-восток. Именно на Софийской площади, 23 декабря 1648 года киевляне встречали Богдана Хмельницкого и казацкие полки после победы под Пилявцами.

С годами постамент стал одной из визитных карточек города. А в 2015 году украинские инженеры с "Impression Electronics" подготовили 3D инсталляцию. На LED-экранах весом 39 т, высотой 7,72 м и общей площадью 305 к /м "оживили" Хмельницкого. Дома вокруг памятника в режиме реального времени транслировались на экран, а сам гетман, собственно его 3D проекция, двигался верхом на лошади.

В Немировском районе Винницкой области установили памятник исчезнувшему селу Александровка. Инициаторами стали потомки селян.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве установили самый известный памятник украинскому гетману». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
июля

В Киеве установили самый известный памятник украинскому гетману

Самое читаемое
Показали изнутри автобус, где террорист удерживал 13 заложников
Показали изнутри автобус, где террорист удерживал 13 заложников
8
 Просмотров: 13266
Карантин продлят: назвали сроки
Карантин продлят: назвали сроки Просмотров: 11457
У семьи космонавта Леонида Каденюка отбирают квартиру
У семьи космонавта Леонида Каденюка отбирают квартиру
 Просмотров: 9568
Сеть разозлили украинские звезды, которые веселились с Газмановым и Ко
Сеть разозлили украинские звезды, которые веселились с Газмановым и Ко
22
 Просмотров: 9324
Яркие перевоплощения: показали самые модные обои 2020
Яркие перевоплощения: показали самые модные обои 2020
20
 Просмотров: 9207
Новости Киева
Кличко обратился к СБУ и полиции. О чем заявление мэра
Кличко обратился к СБУ и полиции. О чем заявление мэра Просмотров: 342
Кохановский хочет сделать "Днепр" самым большим киберспортивным отелем мира
Кохановский хочет сделать "Днепр" самым большим киберспортивным отелем мира Просмотров: 135
В Киеве переименовали еще 8 улиц (список)
В Киеве переименовали еще 8 улиц (список) Просмотров: 315
"Конопляная плантация" в Киеве: правоохранители разоблачили незаконный урожай
"Конопляная плантация" в Киеве: правоохранители разоблачили незаконный урожай Просмотров: 153
В скольких киевлян обнаружили коронавирус за минувшие сутки
В скольких киевлян обнаружили коронавирус за минувшие сутки Просмотров: 81
Больше всего комментируют
6
"Слуга" Шевченко, которого тоже облили зеленкой, пригрозил ветеранам: "Выжигать радикалов каленым железом"
5
За зеленку на нардепе из ОПЗЖ ветерану грозит 5 лет тюрьмы
5
Зеленский выполнил требование террориста
5
Луцкого террориста задержали
3
У Зеленского объяснили, почему сдался луцкий террорист
Голосов: 6117
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua