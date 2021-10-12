В Киеве снимут 172 маршрутки

 
Ексклюзивы
1/5
"Важно делать то, что любишь. И любить то, что делаешь" - Мисько Барбара
"Важно делать то, что любишь. И любить то, что делаешь" - Мисько Барбара
Просмотров: 783
Таксист, который вез Полякова, имеет "интересное" прошлое
Таксист, который вез Полякова, имеет "интересное" прошлое
Просмотров: 3888
"Мы – страна с прекрасным климатом и едой. Но есть проблемы – коррупция и бюрократия" - эксперт
"Мы – страна с прекрасным климатом и едой. Но есть проблемы – коррупция и бюрократия" - эксперт
Просмотров: 783
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
Просмотров: 1224
"Похожий на кучу дерьма, но и такое надо понимать": о чем говорят у памятника Моцарту во Львове
"Похожий на кучу дерьма, но и такое надо понимать": о чем говорят у памятника Моцарту во Львове
Просмотров: 1278
"Какая может быть работа? Выживаем" - как живет знаменитая Пархомовка, куда ездят смотреть на Пикассо и Малевича
"Какая может быть работа? Выживаем" - как живет знаменитая Пархомовка, куда ездят смотреть на Пикассо и Малевича
Просмотров: 2988
Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и "слуги" выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото
Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и "слуги" выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото
2 Просмотров: 5742
Левочкин превращается в самого влиятельного олигарха - Николов
Левочкин превращается в самого влиятельного олигарха - Николов
Просмотров: 918
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
Просмотров: 1998
Коломойский везде сует свой нос, имея высокое покровительство - Николов
Коломойский везде сует свой нос, имея высокое покровительство - Николов
1 Просмотров: 675
Фото
Все фото
5
10
49
6
5
В центре Киева вспыхнул жилой дом, движение перекрыли
В центре Киева вспыхнул жилой дом, движение перекрыли
В Киеве завернули самую длинную в мире шаурму: фото и видео рекордсменки
В Киеве завернули самую длинную в мире шаурму: фото и видео рекордсменки
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
Золотые машины, алкоголь и дорогое имущество. Судьям &quot;подогнали&quot; уникальный значок - фото
Золотые машины, алкоголь и дорогое имущество. Судьям "подогнали" уникальный значок - фото
Медицинский вертолет впервые доставил больного младенца из Львова в Киев
Медицинский вертолет впервые доставил больного младенца из Львова в Киев
Видео
Все видео
Парочка шокировала выходкой в киевском метро
Парочка шокировала выходкой в киевском метро
Рабочие завода "Большевик" вышли на протест против уничтожения предприятия
Рабочие завода "Большевик" вышли на протест против уничтожения предприятия
Вагон залит кровью: в киевском метро произошло ЧП - видео
Вагон залит кровью: в киевском метро произошло ЧП - видео
Женщину без маски выперли из вагона киевского метро: видео инцидента
Женщину без маски выперли из вагона киевского метро: видео инцидента
В деле о нападении на журналистов "Схем" вручили первое подозрение
В деле о нападении на журналистов "Схем" вручили первое подозрение
Интервью
1/5
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
Просмотров: 1260
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 558
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
2 Просмотров: 927
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1035
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2178
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
11 октября 2021
Просмотров: 414
Не псуйте настрою
– Найди атошника й атошницю, які могли б прийти до третьокласників перед 14 жовтня, – просить знайома Наталя. Тиждень свариться з ...
вторник, 12 октября 2021 10:05

В Киеве снимут 172 маршрутки

  Комментировать
В Киеве снимут 172 маршрутки
Перевозчик подавал неправильные документы на маршрутки. Фото: Telegram / Константин Усов

В Киеве 172 маршрутки снимут с дорог.

Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации разорвал договоры на обслуживание 21 маршрута с двумя перевозчиками, написал заместитель председателя КГГА Константин Усов в Telegram.

На маршрут направят коммунальный транспорт КП "Киевпастранс".

"На предыдущие конкурсы нарушители подавали сфальсифицированные данные. Неправильно указывали госномера, пассажировместимость автобусов, период обновления автопарка, информацию об экологичности машин. На конкурс заявляли одни автобусы, а документы подкладывали на другие", - написал Усов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве начнут штрафовать нарушителей карантина. Сумма солидная

Коммунальная служба перевозок усилила охрану предприятия, чтобы никто не мог уничтожить не проверенные документы.

21 сентября Коммунальная служба перевозок впервые за последние семь лет публично проверила часть столичных перевозчиков. Четыре инспектора проверили транспорт сразу по пяти маршрутам: №150, 155, 157, 525 и 192. На четырех из них зафиксировали нарушение. Составили акты и вынесли предупреждение.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве снимут 172 маршрутки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
октября

На Ку-клукс-клан сделали облаву

Террористы атаковали Бали: 202 человека погибли

Свадьба принца и принцессы положила начало самому большому пивному фестивалю

После 21 дня в открытом океане экспедиция Колумба открыла Америку

Самое читаемое
Гороскоп на неделю: как стать успешным и достичь своей цели
Гороскоп на неделю: как стать успешным и достичь своей цели
 Просмотров: 7038
Введение обязательного техосмотра в Украине: какие авто его не пройдут
Введение обязательного техосмотра в Украине: какие авто его не пройдут 1 Просмотров: 6147
Монохром, френч и анимализм: 7 идей с трендовым цветом маникюра
Монохром, френч и анимализм: 7 идей с трендовым цветом маникюра
7
 Просмотров: 6039
Как выглядел Луганск в советские времена - подборка фото
Как выглядел Луганск в советские времена - подборка фото
10
 Просмотров: 5895
Ксения Собчак попала в смертельное ДТП
Ксения Собчак попала в смертельное ДТП
 Просмотров: 4538
Новости Киева
В центре Киева вспыхнул жилой дом, движение перекрыли
В центре Киева вспыхнул жилой дом, движение перекрыли
5
 Просмотров: 702
В центре Киева на неделю ограничат движение транспортных средств: идет показ военной техники
В центре Киева на неделю ограничат движение транспортных средств: идет показ военной техники Просмотров: 207
Парочка шокировала выходкой в киевском метро
Парочка шокировала выходкой в киевском метро
 Просмотров: 1674
В Киеве завернули самую длинную в мире шаурму: фото и видео рекордсменки
В Киеве завернули самую длинную в мире шаурму: фото и видео рекордсменки
10
 1 Просмотров: 279
Мецгеру избрали меру пресечения
Мецгеру избрали меру пресечения Просмотров: 819
Больше всего комментируют
8
Дочь Зеленского уговаривает его не идти на второй срок
5
"За*бало": возле дома Зеленского в Конча-Заспе проходит акция протеста
4
Активисты требуют указывать на баннерах "Большого строительства", что его ведут на деньги с налогов
3
Полякова пересадили из другого авто: адвокат таксиста сделал заявление
1
Динамовец забил дебютный гол за сборную Польши
Голосов: 6966
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть