В Киеве снимут 172 маршрутки

Перевозчик подавал неправильные документы на маршрутки. Фото: Telegram / Константин Усов

В Киеве 172 маршрутки снимут с дорог.

Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации разорвал договоры на обслуживание 21 маршрута с двумя перевозчиками, написал заместитель председателя КГГА Константин Усов в Telegram.

На маршрут направят коммунальный транспорт КП "Киевпастранс".

"На предыдущие конкурсы нарушители подавали сфальсифицированные данные. Неправильно указывали госномера, пассажировместимость автобусов, период обновления автопарка, информацию об экологичности машин. На конкурс заявляли одни автобусы, а документы подкладывали на другие", - написал Усов.

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Коммунальная служба перевозок усилила охрану предприятия, чтобы никто не мог уничтожить не проверенные документы.

21 сентября Коммунальная служба перевозок впервые за последние семь лет публично проверила часть столичных перевозчиков. Четыре инспектора проверили транспорт сразу по пяти маршрутам: №150, 155, 157, 525 и 192. На четырех из них зафиксировали нарушение. Составили акты и вынесли предупреждение.