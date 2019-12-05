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четверг, 05 декабря 2019 10:23

В Киеве психически больной мужчина нападает на женщин

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В Киеве психически больной мужчина нападает на женщин
Женщины говорят, что злоумышленник по имени Андрей мог их просто убить, если бы никто не вступился. Фото: www.volyn24.com

В киевском массиве Русановка днем ​​психически больной человек нападает на женщин и бьет их.

Правоохранители говорят, что задержать его не могут, но проводят следственные действия, рассказали в ТСН.

В полиции не уточняют, сколько было таких случаев. 37-летний киевлянин более 20 лет находится на учете в психдиспансере. Его мать рассказывает, что врачи ошиблись с диагнозом сына и соответственно неправильно его лечили. Старший сын женщины также имеет проблемы с психикой и в обоих ее детей заболевания прогрессируют.

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"Бывают же такие ситуации, выскочит - и все. Мужчине 38 лет в декабре будет - не удержу!" - признается женщина.

Психиатрическая экспертиза установила, что он не осознает своих действий.

Одна из жертв рассказывает, что злоумышленник напал на нее на Русановке днем ​​и ударил кулаком в спину. Это увидел случайный прохожий и пришел на помощь, но злоумышленник скрылся. Женщина заявила в полицию, а в социальных сетях узнала о десятках подобных случаев в этом жилом массиве за последние полгода.

Иногда пострадавшим удавалось убежать, а порой за них заступились случайные очевидцы. Женщины говорят, что злоумышленник по имени Андрей мог их просто убить, если бы никто не вступился.

Психиатр Алексей Шевцов рассказывает, что по закону психически больного человека в Украине могут задержать только в случае его согласия. Проблема в том, что ни один больной шизофренией не согласится с тем, что он имеет проблемы и опасный для себя или окружающих. Если пациент не хочет медицинской помощи, но если люди другого мнения, то тогда вопрос решается через суд.

Полицейские уже задерживали этого человека, но суд отпустил его под личное обязательство. Если правоохранители докажут вину агрессивного мужчини, ему может грозить до 5 лет лишения свободы.

Во Львове на пешеходном переходе неизвестный мужчина ударил в голову перехожу женщину. В результате удара женщина упала и сильно ударилась головой о мостовую. Нападающего задержали.

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Дата
05
декабря

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