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В Киеве пройдет Климатический марш: что будут требовать от власти

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В Киеве пройдет Климатический марш: что будут требовать от власти
Участники марша потребуют от властей увеличить финансирование в Госбюджете на мероприятия по сокращению выбросов парниковых газов и адаптации к изменению климата. Фото: pixabay.com

В Киеве, 26 сентября, в 12:00 на Михайловской площади состоится Климатический марш, который организует ОО "Екодия".

В этот день марш состоится еще в 12 других городах Украины: Николаев, Черноморск, Львов, Запорожье, Днепр, Ровно, Вознесенск, Ужгород, Хмельницкий, Кропивницкий, Каменское, Манява. Список городов дополняется, сообщил Gazeta.ua руководитель отдела коммуникаций "Екодии" Валентин Пугачев:

"Этим летом мир еще сильнее ощущает последствия климатического кризиса, такие как наводнения в Европе, Китае и Индии, лесные пожары в Турции и Греции, тепловые волны в Канаде и на европейском юге и тому подобное. Украина тоже не отстает: в Запорожской области фиксируют смерчи, Одессу, Днепр, Киев и другие города заливают наводнения, пылевое облако из Сахары накрывает всю страну, июль в столице в который раз бьет температурные рекорды".

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Участники климатического марша потребуют от властей увеличить финансирование в Госбюджете на мероприятия по сокращению выбросов парниковых газов и адаптации к изменению климата. Кроме этого, будут требовать отказаться от дотаций в убыточную угольную отрасль, заложить средства в повышение энергоэффективности зданий и на развитие системы государственного мониторинга качества воздуха.

На акцию просят не приносить политическую символику и логотипы бизнес-компаний. На марше могут присутствовать только логотипы неприбыльных организаций, инициатив и движений, которые работают в темах касающихся изменения климата и экологических вопросов.

Регистрация и принять участие в климатическом марше 2021 можно по ссылке: https://march.ecoaction.org.ua/

Предыдущий Марш за климат 2019 года собрал на улицах Киева более 2 тыс. участников. Он стал самым климатической акцией за всю историю Украины.

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