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вторник, 18 января 2022 10:18

В Киеве посчитали, сколько людей посетили центральную елку

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В Киеве посчитали, сколько людей посетили центральную елку
Так выглядела главная новогодняя елка Украины в этом году. Фото: Сергей Старостенко, Gazeta.ua

Более 4 млн киевлян и гостей столицы посетили новогоднюю локацию на Софийской пл. за период с 18 декабря по 16 января.

Об этом сообщила пресс-служба Киевсовета.

Именно на Софийской пл. В последние годы устанавливают главную елку страны и столицы.

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"Главная елка Киева является действительно зимним магнитом столицы. Праздничная локация уже не первый год входит в число самых красивых в Европе. Вместе с елкой была обустроена самая большая в Европе вертеп с фигурами Иисуса Христа, Матери Божьей, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников.

Новогодне-рождественскую локацию посетили более 4 млн киевлян и гостей города со всего мира", – отметила депутат Киевсовета Виктория Муха.

Главную елку Украины зажгли 18 декабря. Елку в этом году украсили по тематике Рождества. Стоила елка и декорации 25-27 млн грн. Организаторы утверждают, что "такую елку в мире еще не делали". Высотой елка 30 м. Праздничное дерево принарядили 10 тыс. игрушек красного и золотого цветов. Гирлянда теплого света протяженностью 10 км в виде большого купола.

17 января начали демонтировать главную елку страны. Также рабочие убирают и новогодний городок рядом.

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Дата
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