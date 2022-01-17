Финиш праздников: как в Киеве разбирают главную елку Украины - фото

В Киеве сегодня начали демонтировать главную елку страны. Также рабочие убирают и новогодний городок рядом.
С елки снимают декорации и гирлянды. Последние сматывают и складывают в большие ящики, сообщает корреспондентка Gazeta.ua.
Предлагаем посмотреть фотографии с Софийской площади, где происходит демонтаж киевской елки.
Главная елка Украины засияла 18 декабря прошлого года. Под искусственным деревом высотой 31 м – разместили вертеп. Состоял из фигур Святого семейства, пастушков, царей, ангелов и колядующих. Вертеп стал одним из самых больших в Европе.
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