Финиш праздников: как в Киеве разбирают главную елку Украины - фото

В Киеве сегодня начали демонтировать главную елку страны. Также рабочие убирают и новогодний городок рядом.

С елки снимают декорации и гирлянды. Последние сматывают и складывают в большие ящики, сообщает корреспондентка Gazeta.ua.

Предлагаем посмотреть фотографии с Софийской площади, где происходит демонтаж киевской елки.

Фото: Дмитрий АНОХИН

Главная елка Украины засияла 18 декабря прошлого года. Под искусственным деревом высотой 31 м – разместили вертеп. Состоял из фигур Святого семейства, пастушков, царей, ангелов и колядующих. Вертеп стал одним из самых больших в Европе.