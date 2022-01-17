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понедельник, 17 января 2022 16:24

Финиш праздников: как в Киеве разбирают главную елку Украины - фото
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В Киеве сегодня начали демонтировать главную елку страны. Также рабочие убирают и новогодний городок рядом.

С елки снимают декорации и гирлянды. Последние сматывают и складывают в большие ящики, сообщает корреспондентка Gazeta.ua.

Предлагаем посмотреть фотографии с Софийской площади, где происходит демонтаж киевской елки.

В Киеве начали разбирать главную елку страны. С нее снимают декорации и украшения
Фото: Дмитрий АНОХИН
Из-под елки уже убрали вертеп, который был одним из самых больших в Европе
Гирлянды из киевской елки рабочие складывают в ящики
Гирлянды из киевской елки рабочие складывают в ящики
Демонтировать елку коммунальщики начали с самого утра

Главная елка Украины засияла 18 декабря прошлого года. Под искусственным деревом высотой 31 м – разместили вертеп. Состоял из фигур Святого семейства, пастушков, царей, ангелов и колядующих. Вертеп стал одним из самых больших в Европе.

Автор: Лилия МЫЦКО
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Дата
17
января

Началось иконоборчество

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