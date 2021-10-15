В Киеве от коронавируса умерли 17 человек

За сутки в столице обнаружили 456 новых случаев болезни. Фото: Pexels

14 октября в столице 17 человек умерли от коронавируса.

За сутки обнаружили 456 новых случаев болезни, сказал мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Больше всего случаев коронавируса в Днепровском (101), Дарницком (100) и в Оболонском (73) районах.

38 больных госпитализировали. В больницы также 278 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

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С начала пандемии в Киеве 243 254 подтвержденных случая коронавируса, 5626 заболевших скончались. 223920 киевлян излечилось, из них 424 за минувшие сутки.

За сутки 14 октября в Украине зафиксировали 13 624 случаев заболевания коронавирусом. Госпитализировали 4947 человек, выздоровела 4591 человек, летальных случаев - 202. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.