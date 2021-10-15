В Киеве от коронавируса умерли 17 человек

 
Ексклюзивы
1/5
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
Просмотров: 1665
"У нас полетели снаряды" - в Киеве прошел многотысячный марш ко Дню защитников и защитниц
"У нас полетели снаряды" - в Киеве прошел многотысячный марш ко Дню защитников и защитниц
Просмотров: 1368
"Мечтаю на "Донбасс Арене" написать "Ср*ка новороссии": истории пяти защитников Украины
"Мечтаю на "Донбасс Арене" написать "Ср*ка новороссии": истории пяти защитников Украины
Просмотров: 1026
14 октября превращаем в 23 февраля в новой желто-синей обертке
14 октября превращаем в 23 февраля в новой желто-синей обертке
Просмотров: 1881
"Его последние слова были:" Посиди возле меня "- как проводили в последний путь музыканта Миська Барбару
"Его последние слова были:" Посиди возле меня "- как проводили в последний путь музыканта Миська Барбару
Просмотров: 3267
Средства на Музей Голодомора будут собирать на грандиозном художественном вечере во Львове
Средства на Музей Голодомора будут собирать на грандиозном художественном вечере во Львове
Просмотров: 144
"Он был абсолютно счастливым": в Харькове прощаются с музыкантом Миськом Барбарой - фото
"Он был абсолютно счастливым": в Харькове прощаются с музыкантом Миськом Барбарой - фото
Просмотров: 1863
Подозреваемого в изнасиловании полицейского уволили с работы
Подозреваемого в изнасиловании полицейского уволили с работы
Просмотров: 603
"Хорошая женщина, которая кому-то нравится в Офисе президента" - эксперт о кандидате на должность министра обороны
"Хорошая женщина, которая кому-то нравится в Офисе президента" - эксперт о кандидате на должность министра обороны
3 Просмотров: 1827
Дроны-разведчики и роботы-саперы: уникальную военную технику показывают на Михайловской площади
Дроны-разведчики и роботы-саперы: уникальную военную технику показывают на Михайловской площади
Просмотров: 2034
Фото
Все фото
20
3
4
17
17
&quot;У нас полетели снаряды&quot; - в Киеве прошел многотысячный марш ко Дню защитников и защитниц
"У нас полетели снаряды" - в Киеве прошел многотысячный марш ко Дню защитников и защитниц
Защитникам Украины открыли памятный знак: фото
Защитникам Украины открыли памятный знак: фото
В Киеве состоится Марш славы УПА: онлайн-трансляция
В Киеве состоится Марш славы УПА: онлайн-трансляция
Сторонники Саакашвили окружили посольство Грузии в Киеве: фоторепортаж
Сторонники Саакашвили окружили посольство Грузии в Киеве: фоторепортаж
Дроны-разведчики и роботы-саперы: уникальную военную технику показывают на Михайловской площади
Дроны-разведчики и роботы-саперы: уникальную военную технику показывают на Михайловской площади
Видео
Все видео
Столичные школьники запустили флешмоб, спев песню о Бандере
Столичные школьники запустили флешмоб, спев песню о Бандере
Парочка шокировала выходкой в киевском метро
Парочка шокировала выходкой в киевском метро
Рабочие завода "Большевик" вышли на протест против уничтожения предприятия
Рабочие завода "Большевик" вышли на протест против уничтожения предприятия
Вагон залит кровью: в киевском метро произошло ЧП - видео
Вагон залит кровью: в киевском метро произошло ЧП - видео
Женщину без маски выперли из вагона киевского метро: видео инцидента
Женщину без маски выперли из вагона киевского метро: видео инцидента
Интервью
1/5
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 702
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1386
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 630
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
3 Просмотров: 981
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1080
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 октября 2021
Просмотров: 315
Мадонни метрополітену
Давніше, коли краще бачив, забавлявся ось чим. Вранці, підіймаючись ескалатором нагору на станції метро Шулявська, колекціонував очима дівчат, які ...
пятница, 15 октября 2021 12:56

В Киеве от коронавируса умерли 17 человек

  Комментировать
В Киеве от коронавируса умерли 17 человек
За сутки в столице обнаружили 456 новых случаев болезни. Фото: Pexels

14 октября в столице 17 человек умерли от коронавируса.

За сутки обнаружили 456 новых случаев болезни, сказал мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Больше всего случаев коронавируса в Днепровском (101), Дарницком (100) и в Оболонском (73) районах.

38 больных госпитализировали. В больницы также 278 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Достаточно пол дозы. Одобрили ревакцинацию вакциной Moderna

С начала пандемии в Киеве 243 254 подтвержденных случая коронавируса, 5626 заболевших скончались. 223920 киевлян излечилось, из них 424 за минувшие сутки.

За сутки 14 октября в Украине зафиксировали 13 624 случаев заболевания коронавирусом. Госпитализировали 4947 человек, выздоровела 4591 человек, летальных случаев - 202. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве от коронавируса умерли 17 человек». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
октября

Три образа невесты и 45 гостей: ведущий Остапчук с любимой отгуляли свадьбу

Машинист поезда заснул и пропустил поворот: 18 людей погибли

Самое читаемое
Кароль, Астафьева и Кардашьян: кто из звезд часто не надевает бюстгальтер
Кароль, Астафьева и Кардашьян: кто из звезд часто не надевает бюстгальтер
10
 Просмотров: 8334
&quot;Нобель&quot; не спасет: Путин пригрозил журналисту Муратову списком экстремистов
"Нобель" не спасет: Путин пригрозил журналисту Муратову списком экстремистов Просмотров: 3897
Генконсульство РФ в Харькове поздравило украинцев с Днем защитника и назвало Путина диктатором
Генконсульство РФ в Харькове поздравило украинцев с Днем защитника и назвало Путина диктатором 4 Просмотров: 3537
&quot;Его последние слова были:&quot; Посиди возле меня &quot;- как проводили в последний путь музыканта Миська Барбару
"Его последние слова были:" Посиди возле меня "- как проводили в последний путь музыканта Миська Барбару
28
 Просмотров: 3267
Пышнотелую Lizzo захейтили за прозрачное платье
Пышнотелую Lizzo захейтили за прозрачное платье
5
 Просмотров: 3069
Новости Киева
"У нас полетели снаряды" - в Киеве прошел многотысячный марш ко Дню защитников и защитниц
"У нас полетели снаряды" - в Киеве прошел многотысячный марш ко Дню защитников и защитниц
20
 Просмотров: 1368
Защитникам Украины открыли памятный знак: фото
Защитникам Украины открыли памятный знак: фото
3
 Просмотров: 369
В Киеве состоится Марш славы УПА: онлайн-трансляция
В Киеве состоится Марш славы УПА: онлайн-трансляция
4
 Просмотров: 684
На Киевщине массовые отключения электроэнергии: где не будет света
На Киевщине массовые отключения электроэнергии: где не будет света Просмотров: 846
День защитников и защитниц: в Киеве перекроют ряд улиц
День защитников и защитниц: в Киеве перекроют ряд улиц Просмотров: 63
Больше всего комментируют
23
За антисемитизм готовят уголовную ответственность
6
Дело Медведчука: Венедиктова обвинила Администрацию Порошенко
4
Генконсульство РФ в Харькове поздравило украинцев с Днем защитника и назвало Путина диктатором
3
"Кто спонсор вашей шикарной жизни?" - журналист Скрыпин о "слугах народа" и остальных нардепах
3
"Зеленский лично настаивал на отставке Разумкова"
Голосов: 6969
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть