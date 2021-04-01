В Киеве огонь уничтожил дачи на воде: показали фото

В четверг, 1 апреля, столичные пожарные потушили возгорание, свидетелями которого стали случайно. Черезвычайники ехали на катере на тактические учения, которые должны проводиться на реке Днепр.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

Фото: ГСЧС Украины

"Спасатели заметили густой черный дым, который виден у Северного моста. Немедленно отправились в разведку и установили, что на острове Собачий горят 2 плавдачи, размером 10 на 10 метров каждая, и дровник", - говорится в сообщении.

5 огнеборцов оперативно ликвидировали пожар, не дав огню перекинуться на другие постройки.

"Если вы стали свидетелем пожара - не будьте равнодушными, сразу звоните по телефону 101", - призвали спасатели.

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В киевской ГСЧС "служит" пушистый работник. Кота Чиваса спас Артур Моркотенко и поселил его в своем кабинете. С него сделали настоящего спасателя - сшили униформу и дали звание майора.