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вторник, 11 августа 2020 12:34

В Киеве объявили штормовое предупреждение

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В Киеве объявили штормовое предупреждение
Объявлено штормовое предупреждение - І уровень опасности. Фото: pixabay.com

Укргидрометцентр предупредил об ухудшении погодных условий в Киевской области.

Днем 11 августа в столице и области передают грозы (І уровень опасности, желтый). Аналогичная ситуация в западных, центральных и северных областях Украины. Жара на этой неделе постепенно сменится дождями и грозами, сообщила пресс-служба ГСЧС.

Вместе с тем в стране сохраняется пожарная опасность.

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Август в Украине будет жаркий, однако с осадками. Средняя температура - на уровне +19 ... 24°С. Это на 1-2°С выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков ожидается в пределах средних многолетних значений.

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