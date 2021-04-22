В Киеве объявили штормовое предупреждение

Погода в Киеве и области в ближайшие три часа значительно ухудшится.
Из-за надвигающейся грозы объявили штормовое предупреждение, сообщает ГСЧС.
"Ожидаются потенциально опасные погодные условия, объявили первый уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.
Ухудшение погодных условий произойдет в ближайшие часы и продлится до конца дня.
23 апреля также ожидаются заморозки в западных регионах страны. В Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Тернопольской, Волынской и Ровенской областях температура на поверхности почвы может опуститься до -5°C.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ветер и заморозки: погода не порадует в ближайшие дни
До конца апреля погода в Украине будет оставаться холодной: возможны ночные заморозки и ежедневные осадки. Украинцев ждут температурные качели.
Комментарии