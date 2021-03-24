В Киеве наведут порядок со стихийной торговлей возле станции метро "Героев Днепра"

Полиция и департамент городского благоустройства Киевской городской государственной администрации будут заниматься ликвидацией нелегальной торговли возле станции метро "Героев Днепра", а департамент промышленности и предпринимательства КМДА планирует создать легальную ярмарку со льготными торговыми местами.

Об этом сообщает пресс-служба депутата Киевского городского совета, председателя постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства, главы межфракционного объединения "Успешный Киев" Владислава Трубицына.

КГГА будут заниматься ликвидацией нелегальной торговли возле станции метро "Героев Днепра"

Решение о ликвидации противоправной торговли, восстановлении благоустройства и создании легальных ярмарков были приняты по результатам выездного совещания, в котором приняли участие депутат Киевского городского совета Владислав Трубицын, начальник отдела контроля по благоустройству Оболонской РГА Антон Замараев, руководитель коммунального предприятия "Городской магазин" Аман Моламов, и. о. руководителя КП "Подол-Недвижимость" Игорь Шевченко, представители Госпродпотребслужбы и Национальной полиции Украины.

По словам Трубицына, стихийная торговля у станции метро "Героев Днепра" превратилась в ежедневное испытание для местных жителей.

"С тех пор, как я стал депутатом Киевсовета, меня едва ли не каждый день спрашивают, что делать с нелегальной торговлей на Героев Днепра. Нелегальные торговцы захватили огромную территорию на пути от метро к жилым домам, и фактически лишили жителей права на безопасную и комфортную среду. Каждый раз, как люди идут к метро, они преодолевают антисанитарию и горы мусора. Им хочется забыть это как страшный сон", – заявил депутат.

КГГА будут заниматься ликвидацией нелегальной торговли возле станции метро "Героев Днепра"

Он также добавил, что нелегальную торговлю не стоит отождествлять с бабушками, которые продают овощи со своей грядки.

"Человек не может просто так стать где-либо и продавать то, что он хочет. Те, кто здесь нелегально торгует, платят определённую сумму за то, чтобы их не трогали. Мы победим незаконную торговлю, и здесь будет создана ярмарка, на которой будет возможность продавать продукты легально. Также на ярмарке будут льготные места, что позволит торговать бесплатно тем, кто в этом нуждается. На ярмарке будет происходить санитарный контроль и вывоз мусора, а проходы к метро будут свободны", – добавил Трубицын.

Глава коммунального предприятия "Городской магазин" Моламов также сообщил, что городские власти создадут места для легальной торговли овощами и продуктами собственного производства на основе ярмарок по обе стороны улицы Героев Днепра.

КГГА будут заниматься ликвидацией нелегальной торговли возле станции метро "Героев Днепра"

"Жители имеют необходимость покупать фермерские продукты. Поэтому мы создадим легальную ярмарку. Торговля на ней будет происходить в чётко отведённых местах и с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Ситуация, как в случае со стихийной торговлей, когда во время пандемии торгуют продуктами питания фактически с земли, без использования средств защиты, в случае с легальной торговлей невозможна", – сообщил Моламов.